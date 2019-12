WESTbahn: Attraktives Angebot 2020

Wien (OTS) - Am Sonntag, 15.12.2019, findet der jährliche Fahrplanwechsel statt. Die WESTbahn stellt ihr Angebot um und fährt wieder ausschließlich von Wien Westbahnhof über Wien Hütteldorf nach Linz und Salzburg. Tagesdurchgängig wird ein Stundentakt mit Abfahrt vom Westbahnhof zur Minute 42 angeboten. In den Hauptverkehrszeiten wird er durch zusätzliche Verbindungen mit Abfahrt zur Minute 06 zu einem „Fast-Halbstundentakt“ erweitert, so dass es für Wien-Linz bis zu 20 Verbindungen täglich sowie für Wien-Salzburg bis zu 18 Verbindungen täglich gibt. Im Sinne der Reisende bietet die WESTbahn damit im kommenden Jahr weiterhin rund 70 % der Sitzplatzkapazität des aktuellen Verkehrsangebots.

Mit der WESTbahn sind Reisende bereits ab 4,99 Euro zwischen Wien und Linz sowie ab 13,99 Euro zwischen Wien und Salzburg unterwegs. Beim WESTvorteilspreis profitieren Inhaberinnen und Inhaber einer gültigen Bahnermäßigungskarte darüber hinaus von einem Tarif, der unter dem mit der Vorteilskarte erhältlichen ÖBB-Halbpreis liegt.

