Vollath: Menschenrechte auch an den EU-Außengrenzen wahren!

Schließung von Camp Vučjak war längst überfällig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath begrüßt die endgültige Schließung des Flüchtlingslagers Vučjak: "Das Camp in Vučjak wurde nicht ohne Grund geschlossen. Es war eine Schande für Bosnien und die EU. Gebaut auf einer Müllhalde und ohne grundlegende Infrastruktur konnten die Menschen dort von Anfang an nicht adäquat versorgt werden. Mit zunehmenden Wintereinbruch hat sich die Situation immer weiter dramatisiert: Aufgrund von Kälte und miserablen hygienischen Bedingungen mussten wir das Schlimmste befürchten. Diese Tragödie spielte sich 250 km Luftlinie von Graz entfernt ab", sagt EU-Abgeordnete Bettina Vollath Die SPÖ-Europaabgeordnete Vollath hat im September selbst das Camp in Bosnien besucht. ****

Die Flüchtlinge wurden in der Zwischenzeit nach Sarajevo gebracht. "Dieser Ortswechsel war unerlässlich und ich hoffe nun sehr auf eine menschliche Betreuung. Damit allein lösen wir aber das Problem an unseren EU-Außengrenzen nicht. Stattdessen braucht es von europäischer Seite endlich einen gemeinsamen nachhaltigen Umgang mit den Folgen von Asyl auf der einen Seite und von illegaler Migration auf der anderen. Erst die praktizierte Externalisierung dieser Fragen führte und führt zu Zuspitzungen wie auf den griechischen Inseln und in Bosnien. Solange es hier keine gesamteuropäische solidarische Strategie gibt, wird Vučjak nur eines in einer ganzen Reihe von weiteren solchen menschenunwürdigen Lagern an den EU-Außengrenzen gewesen sein", so Vollath abschließend. (Schluss) up/mp

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten, Tel. +32 485 26 95 32, katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu