OeKB zur besten Spezialbank des Jahres 2019 gekürt

OeKB 2019 mit Spitzenplatz, nach zweitem Rang 2018, Sample aus 147 Finanzunternehmen

Wien (OTS) - Kurz vor Weihnachten freut sich die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) über eine Auszeichnung der besonderen Art: Sie wurde vom österreichischen Finanzfachmagazin "Börsianer" zur besten Spezialbank 2019 gekürt. Im Jahr 2018 landete das Spezialinstitut noch auf Rang zwei. Insgesamt wurden 147 Finanzunternehmen aus fünf Branchen, darunter 50 Banken, getestet.

Dazu Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Bereich Export Services zuständig: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es ist sehr erfreulich, wenn das Ergebnis unserer Arbeit auch von Außenstehenden gesehen und geschätzt wird. Das bestärkt uns, unseren Kurs - für heimische Exporteure eine verlässliche Partnerin in Absicherungs- und Finanzierungsfragen zu sein – fortzusetzen."

"Eine solche Auszeichnung von einem Wirtschaftsmedium zu erhalten, dessen Aufgabe es ist, einen kritischen Blick auf das Geschehen in der Wirtschaft und an den Börsen zu werfen, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns. Die OeKB konnte 2019 vor allem durch die sehr erfolgreiche Begebung ihres ersten Sustainability Bonds einen wichtigen Beitrag in Richtung nachhaltige Finanzierungen leisten", ergänzt Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

"Beste Finanzunternehmen Österreichs 2019" ausgezeichnet

Die Auszeichnung "Beste Finanzunternehmen Österreichs 2019" wird vom Finanzmagazin "Börsianer" nach qualitativen und quantitativen Methoden in einem dreisäuligen Scoring-Modell ermittelt und von der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft BDO Austria ausgewertet. Das Ziel des Rankings ist, den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 13 Gesamt- und Rubriksieger prämiert sowie Sonderpreise für Nachhaltigkeit und Innovation vergeben. Der "Börsianer" gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzindustrie.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 460 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

