AK Anderl fordert Öffi-Jahreskarten neu: einfacher, fairer, preiswert

3-Stufen Modell: 70-Euro-Ticket für alle unter 24 in Ausbildung, eine Netzkarte für die Ostregion, eine Netzkarte für ganz Österreich

Wien (OTS) - „Einfacher, fairer, preiswert: Mit einem neuen Jahresticket-Angebot kann man die Öffis für viele attraktiver machen“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. In einer Um-frage der AK unter Öffi-PendlerInnen sagten über 80 Prozent, dass sie eine günstige Netzkarte für die Ostregion für „sehr sinnvoll“ halten. Die AK schlägt ein Drei-Stufen-Modell für ein einfacheres Ticketsystem vor. „Wir könnten sofort Verbesserungen für unter 24-Jährige umsetzen und in zwei Jahren ein neues Modell für die Öffi-Jahreskarten in der Ostregion und in ganz Österreich schaffen“, so Anderl. „Die Mehrkosten sind beherrschbar. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lasten des Ausbaus der Öffis gehen, denn mehr Fahrgäste brauchen auch mehr Angebot“, erklärt Anderl. „Ein kundenfreundliches einfaches Ticketsystem ist ein weiterer Schritt zur Verkehrswende und zum Klimaschutz.“

1. Sofort: 70-Euro-Ticket für alle unter 24 in Ausbildung

Ob Topjugend-Ticket in der Ostregion oder Ausbildungsfreifahrt in anderen Verkehrsverbünden: Die kostengünstige Fahrt zur Ausbildung gilt bisher nicht für alle, die eine Ausbildung machen. Jugendliche mit Behinderung, die eine Spezialeinrichtung besuchen, sind derzeit ebenso ausgeschlossen wie junge Leute, die auf einer Maturaschule ihren Schulabschluss nachholen, oder Studierende. „Setzen wir ein Zeichen für junge Leute unter 24, die eine Ausbildung oder ein Studium verfolgen: Bieten wir ihnen allen das Topjugend-Ticket für den Verbund“, sagt Anderl. „70 Euro für die Jahreskarte im jeweiligen Verkehrsverbund: So gewinnen wir ein junges Publikum für die Öffis und den Klimaschutz“, sagt Anderl. Nach AK Schätzungen würden davon 150.000 junge Menschen profitieren, darunter über 130.000 Studierende in ganz Österreich. Kostenpunkt: Etwa 120 Millionen Euro für ganz Österreich.

2. Zum Fahrplanwechsel 2020: Ein Ticket für die ganze Ostregion! Kostengünstig, einfach und ein Anreiz, in der Ostregion mit Öffis unterwegs zu sein: Zusätzlich zum derzeit gängigen Tarifmodell, das nach Wegstrecke abrechnet, sollte ein Ticket für die ganze Ostregion angeboten werden.

Das Ticket Ostregion könnte 765 Euro (Kernzone Wien 365 Euro im Jahr und Ostregion mit 400 Euro im Jahr) kosten. Kostenschätzung:

Mindestens 80 Millionen Euro für die Ostregion. Bund und Länder der Ostregion müssen das übernehmen.

3. In zwei Jahren: Ein Ticket für alle Öffis in ganz Österreich Für rund 1.200 Euro mit allen Verkehrsmitteln durch ganz Österreich, inklusive der Stadt-verkehre. Die Kostenschätzung müsste auf den Erfahrungen aufbauen, wie die anderen neuen Tickets angenommen werden. Auch der „sanfte“ Österreich-Tourismus würde da-von profitieren.

