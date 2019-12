Nutzen Sie die Kraft der Daten: Neues Innovationstool für datengetriebene Services eröffnet Geschäftschancen

Graz (OTS) - Der nächste Innovationsstreich: Der Green Tech Cluster hat gemeinsam mit dem Know-Center mit den „Data Service Cards“ ein neues Tool für datengetriebene Services entwickelt. Diese werden als Inspiration im Entwicklungsprozess verwendet und unterstützen Unternehmen bei der einfachen und schnellen Entwicklung von neuen Dienstleistungen. Die Data Service Cards sind nach der erfolgreichen Plug & Play Innovation Box, die bereits bei mehr als 40 Unternehmen im Einsatz ist, das zweite Innovationstool des Clusters.

Haben Sie sich bereits gefragt, wie Sie Daten für Ihr Unternehmen schnell und einfach nutzen können? Dann hat der Green Tech Cluster gemeinsam mit dem Know-Center genau das richtige Innovationstool für Sie entwickelt. Die neuen Data Service Cards werden als Inspiration im Entwicklungsprozess eingesetzt und zeigen anhand von Best Practice Beispielen versteckte Potenziale und Geschäftschancen auf. So analysiert Invenium Data Insights im Auftrag von Veranstaltern mittels anonymisierter Mobilfunkdaten Besucherströme auf Großevents. Basierend auf diesen Echtzeitinformationen können umwelt- und sicherheitsrelevante Entscheidungen rasch getroffen werden. Saubermacher wiederum sammelt die Routendaten seiner Entsorgungsflotte und optimiert durch Datenanalyse die Routenplanung, um damit Zeit, Kosten und CO2-Ausstoß einzusparen. Auch internationale Agenturen haben den Wert der Daten erkannt und stellen diese sogar kostenfrei und öffentlich zur Verfügung, wie die ESA (European Space Agency) die Radarrohdaten ihrer Satelliten.

Nutzen Sie die Kraft der Daten für neue Services

Für viele Unternehmen ist es eine Herausforderung, die richtigen Datenquellen zu identifizieren, diese zu analysieren und daraus passende Services abzuleiten. Genau dabei unterstützen die Data Service Cards. Durch die Kombination von Datenquellen, Analysemethoden und Kundinnen- und Kundennutzen entstehen so neue datengetriebene Services. Eine übersichtliche und kompakte Beschreibung der unterschiedlichen Kategorien sowie eine Anleitung zur Kartenauswahl und Kombination befinden sich ebenso in der Box. Für noch mehr Nutzen und „Datenkraft“ können die Data Service Cards mit dem Data Product Canvas des Know-Centers kombiniert werden. Wie Sie die Karten und den Canvas am besten einsetzen, zeigen wir Ihnen bei dem dazugehörigen Workshop am Donnerstag, 6. Februar 2020. Die Data Service Cards sind ab sofort auch Bestandteil der überarbeiteten Plug & Play Innovation Box. Die Box und die Karten können beim Green Tech Cluster bezogen werden. Weitere Informationen: www.greentech.at/dataservicecards/

Die Innovationsschwerpunkte des Clusters im Jahr 2020

Gemeinsam mit den Cluster-Partnern legt der Green Tech Cluster im Jahr 2020 Schwerpunkte auf die Bereiche „integrierte urbane Energiesysteme inklusive Energiespeicher“ sowie „innovative Recyclingwirtschaft“ und „klimaneutrale Produktion“. Beibehalten wird der Fokus auf Innovationsstrategien und Methoden für die erfolgreiche Integration von Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Jahresbericht.

Über den Green Tech Cluster

Der Green Tech Cluster initiiert grüne Innovationen und damit Wachstum in rund 220 Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Der Cluster unterstützt mit F&E-Projektentwicklung, Technologietrends, Marktchancen sowie globalen Kontakten und hat im internationalen Vergleich für „exzellentes Clustermanagement“ die Höchstnote von 100 Punkten erhalten und führt damit die weltweite Liste von 1000 auditierten Clustern aus vier Kontinenten an. (www.greentech.at)

Über das Know-Center

Die Know-Center GmbH – Research Center for Data-Driven Business & Big Data Analytics am Campus Inffeldgasse in Graz ist eines der führenden Forschungszentren für Big Data in Europa. Seit 2001 werden namhafte Unternehmen dabei unterstützt, Daten als Erfolgsfaktor zu nutzen. Das im Rahmen von COMET geförderte Kompetenzzentrum ist außerdem eine Ausbildungsstätte, in der qualifizierte Absolventinnen und Absolventen von relevanten Studiengängen die Chance haben, neben der Arbeit an spannenden Projekten aus der Wirtschaft ihre Doktorarbeit zu verfassen. Der Frauenanteil im Know-Center ist überdurchschnittlich hoch, rund die Hälfte der Bereichs- und Forschungsleiter ist weiblich. Geschäftsführerin ist Stefanie Lindstaedt. (https://www.know-center.tugraz.at/)

