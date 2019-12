Vizetto und Syngrafii geben strategische Partnerschaft bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - - Der Softwareentwickler Vizetto ist erfreut, bekannt geben zu können, dass man eine strategische Partnerschaft mit Syngrafii einging, der führenden Firma im Bereich elektronische Signatur mit Sitz in Kanada. Diese Integration vereint die Reactiv SUITE von Vizetto mit den vollständigen Technologien für Video-Unterschriften und elektronische Signatur von Syngrafii in einer Plattform. Nutzer der Reactiv SUITE werden in Kürze in der Lage sein, Transaktionen nahtlos durchzuführen, Dokumente zu unterzeichnen und authentifizieren und die Kosten in Verbindung mit Erhalt und Archivierung rechtlich verbindlicher Unterschriften im Zuge von Live-Meetings dramatisch zu reduzieren.

Vizetto und Syngrafii sind erfreut, den Abschluss einer globalen strategischen Partnerschaft bekannt geben zu können. Damit wird die in der Branche führende Softwareplattform von Vizetto unter dem Namen Reactiv SUITE mit den Lösungen der Weltklasse von Syngrafii im Bereich Video-Unterschrift und elektronische Signatur vereint und der Weg ist gebahnt, den weltweiten Markt für elektronische Unterschriften umzuwälzen.

Die Reactiv SUITE von Vizetto vereint die Einfachheit der Bearbeitung und des Schreibens auf Papier mit der digitalen Möglichkeit des Teilens und der Kommunikation ohne Aufwand. Die Reactiv SUITE vereinfacht alltägliche Tätigkeiten der Zusammenarbeit wie Markieren, Kommentieren, Verfolgen von Änderungen und Archivierung. Mit der revolutionären digitalen Tabelle (Digital Table) der Reactiv SUITE haben mehrere Nutzer aus der Ferne gleichzeitig Zugriff und können Inhalte jeder Art weiter verschieben und bearbeiten, als handele es sich um ein Blatt Papier.

Die patentierten Produkte für Video-Unterschriften und elektronische Signatur von Syngrafii stellen eine verknüpfte Welt bereit, in der Personen, Firmen und Behörden Originaldokumente, Unterschriften und Transaktionen über digitale Kanäle jederzeit und überall sofort verarbeiten können. Die Plattform von Syngrafii vereint das Konzept von Unterschriften für die einmalige Nutzung zwecks vollständiger Nichtabstreitbarkeit eines unterzeichneten Dokumentes und Live-Technik für Video-Unterschriften. Sie schafft so eine sichere Umgebung, in der die Unterschrift einer Person eine unbeschränkte Garantie ihrer Absicht darstellt.

"Die Integration der einzigartigen Technologie von Syngrafii in den Arbeitsablauf der Reactiv SUITE ist ein natürlicher nächster Schritt", sagte Av Utukuri, CEO und Gründer von Vizetto. "Unsere Zielsetzung lautet, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen kommunizieren. Ein Umfeld zu schaffen, in dem jegliche Gruppierung von Personen überall auf der Welt sich auf eine Entscheidung einigen, Unterschriften festhalten und diese Entscheidung auf rechtlich verbindliche Weise archivieren kann, ist dabei ein entscheidender Baustein." Man stelle sich vor, mitten in der STAGE oder SCRIBBLE Präsentation zu sein und schnell in einen Modus zur Erfassung von Unterschriften zu wechseln, in dem sämtliche notwendigen Unterschriften und Genehmigungen auf authentifizierte, rechtlich verbindliche und nicht-abstreitbare Weise eingeholt werden können.

Matthew Gibson, der CEO von Syngrafii, sagte: "Mit ihrer Benutzerfreundlichkeit und dem exzellenten Umfeld für den Nutzer ist die Reactiv SUITE die ideale Plattform für unsere Technologie. Ob es sich um das Unterzeichnen von Dokumenten aus den Bereichen Banken und Finanzen, Verträge oder behördliche Dokumente handelt - jetzt kann man auf derselben Plattform Prüfen, Markieren, Konferieren und Abschließen. Dies hat das Potenzial, die gesamte Art und Weise, wie wir heute geschäftlich tätig sind, dramatisch umzuwälzen."

Informationen zu Vizetto

Vizetto Inc. ist ein kanadisches Unternehmen und Entwickler der Reactiv SUITE Software, die Remote-Kreativität am Arbeitsplatz ermöglicht und sich daranmacht, die Märkte für Kommunikation und Zusammenarbeit über größere Entfernungen umzuwälzen.

Informationen zu Syngrafii

Syngrafii bietet mit einer Palette vollständig konformer Lösungen das einzige Produkt für elektronische Signaturen an, das weltweit die Sicherheit von Tinte und Papier bereitstellt. Syngrafii versetzt Firmen in die Lage, Transaktionen jederzeit und überall über digitale Kanäle sofort abzuschließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syngrafii.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @Syngrafii.

