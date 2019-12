Ambiente 2020 tastes great

Dining-Erlebnisse und globale Küchen-Trends von morgen

Perchtoldsdorf (OTS) - Die Ambiente wird 2020 zur großen Bühne für alles, was das Kochen und den Haushalt erleichtert und das Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Von innovativen Küchenaccessoires, Storage-Lösungen und Elektrokleingeräten bis hin zu einzigartigen Hospitality-Konzepten ist der Angebotsbereich mit über 2.100 Ausstellern auf sechzehn Hallenebenen die Antwort auf alle Dining-Trends von morgen.

Halle 6: neues Highlight für HoReCa-Spezialisten

Für Hoteliers, Gastronomen und alle anderen HoReCa-Entscheider wird die kommende Ambiente als führende internationale Plattform für das Front of House-Geschäft zu dem Event der globalen Hospitality-Branche. Mit der Eröffnung der neuen HoReCa-Halle kommen hochrangige Vertreter führender HoReCa-Anbieter mit den wichtigen Entscheidungsträgern der HoReCa-Branche noch gezielter an einem extra dafür neu geschaffenen Ort in den Dialog.

Die neue HoReCa Academy in der Halle 6.0 ist dank ihrer zahlreichen internationalen Vortragenden die Antwort der Ambiente auf das globale Hospitality-Wachstum und ein weiteres exklusives Zusatzangebot für die Branche. Das vielseitige Vortrags- und Vernetzungsangebot an allen fünf Messetagen betrachtet Hospitality-Trends und Entwicklungen aus zahlreichen Perspektiven: Was sind die weltweiten Trends für den gedeckten Tisch, fürs Büffet und beim Food Design? Wie beeinflusst das zunehmende Streben nach guter Ernährung die Branche?

