Xinhua Silk Road: Ostchinesischer Neubezirk Nanjing-Jiangbei will Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche ausbauen

Peking (ots/PRNewswire) - Nanjing Jiangbei New Area, ein auf Staatsebene neuer Bezirk in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, hat sich das Ziel gesetzt, mit dafür vorgesehenen 100 Milliarden Yuan einen bio- und gesundheitswissenschaftlichen Industriekomplex zu errichten und zur ersten Genetikstadt Chinas zu werden.

Diese Nachricht gab Luo Qun, Mitglied der ständigen Kommission des CPC Nanjing Stadtkomitees, in seiner Rede vor der 2019 Nanjing International Life-and-Science-and-Health-Konferenz am 9. Dezember in Nanjing bekannt.

Luo, der auch oberer Vertreter des Arbeitskomitees der Partei im neuen Jiangbei-Bezirk ist, ließ verlauten, dass der neue Bezirk sich zentral mit der Gewinnung innovativer Ressourcen in den Bereichen Big Data im Gesundheitswesen, Präzisionsbehandlung, Forschung und Entwicklung von Makromolekular-Medikamenten, Hirnforschung und hochwertigen medizinischen Geräte befassen wird, um ein medizinisches Behandlungssystem und eine umfangreiche Industriekette im Gesundheitswesen zu entwickeln, das den gesamten Lebenszyklus erfasst.

Der neue Jiangbei-Bezirk gehört zum Pilotprojekt der freien Handelszone Jiangsu [Jiangsu Pilot Free Trade Zone (FTZ)] und wird der Entwicklung der Bio- und gesundheitswissenschaftlichen Branche zukünftig weitere Unterstützung in Form von Genehmigungsdiensten, Schutz der Eigentumsrechte, verbundener F&E und der Vorstellung von hochqualifizierten Fachkräften anbieten, fügte Luo hinzu.

Der neue Bezirk weist mehr als 800 Unternehmen der Genetik- und Biowissenschaften auf, darunter die Luye Pharma Group und die Nanjing Simcere Dongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Der Entwurf einer Industriekette für den gesamten Lebenszyklus, die sich aus innovativer Arzneimittelforschung und -entwicklung, hochwertigen medizinischen Geräten, Generkennung, Zellbehandlung und Gesundheitsmanagement zusammensetzt, ist im Laufe der Zeit in dem neuen Bezirk entstanden.

Als 13. neuer Bezirk Chinas auf Staatsebene und einziger in der Provinz Jiangsu hat der neue Bezirk sechs öffentliche Serviceplattformsysteme eingerichtet, darunter Tests neuer Medikamente, Biotechnologie und präklinische Serviceleistungen.

Bekanntlich soll die Genetik- und Biowissenschaftsbranche im neuen Bezirk für das Jahr 2019 einen Leistungswert in Höhe von 90 Milliarden Yuan erzielen.

Bei der dreitägigen "2019 Nanjing International Life and Science and Health", die vom Verwaltungskomitee des Jiangbei-Neubezirks veranstaltet wird, steht der Bau der "Gen- City" im Vordergrund, um ein einflussreiches biomedizinisch-industrielles Zeichen für Nanjing zu setzen. Für die Konferenz sind ein Spitzentreffen, 26 professionelle Subforen, eine innovative Produkteinführung und Business-Matchmaking-Aktivitäten zum Theme F&E in der Arzneibranche, hochwertigen medizinischen Geräten und anderen untergeordneten Bereichen geplant.

