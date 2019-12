LH Mikl-Leitner zeichnete die „Kulturfreundlichsten Gemeinden 2019“ aus

Regionale Kulturinitiativen schaffen Vertrauen und verbinden Menschen

St. Pölten (OTS/NLK) - Im NÖ Landhaus in St. Pölten wurden am heutigen Mittwoch wieder die kulturfreundlichsten Gemeinden Niederösterreichs vor den Vorhang geholt. „Die regionalen Kulturinitiativen schaffen Vertrauen und verbinden Menschen und sind unglaublich wichtig sowohl für die Gemeinden als auch für die Städte Niederösterreichs“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Moderator und Kultur.Region Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

152 Gemeinden aus allen 20 Bezirken beteiligten sich an diesem Wettbewerb, der zum dritten Mal auf Initiative der Kultur.Region.Niederösterreich durchgeführt wurde. Bewertet wurden die Bandbreite des regionalen Kulturangebots, nachhaltige Kulturvermittlung und herausragende Kulturinitiativen, Feste- und Feierkultur, Kultur an ungewöhnlichen Orten sowie die finanzielle und ideelle Unterstützung der Kulturschaffenden durch die Gemeinde.

Die Vielzahl kultureller Initiativen direkt vor Ort mache „Kultur in allen Ecken Niederösterreichs“ spürbar und erlebbar und die Gemeinden schöner, bunter und vielfältiger, so die Landeshauptfrau weiter. „Dieser Wettbewerb macht sichtbar, was sich in unseren Gemeinden tut“. Besonderer Dank gebühre auch den vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Jeder Verein, der von seiner Gemeinde finanzielle Unterstützung erhalte, sollte im Sinne der Nachhaltigkeit verpflichtet werden, mit diesem Geld im Ort und in der Region einzukaufen. Damit in den Orten und Gemeinden neben der kulturellen Nahversorgung auch die Nahversorgung im ursprünglichen Sinn erhalten bleibe, so Mikl-Leitner.

Ausgezeichnet wurde wieder eine Kommune pro Bezirk. Die Gewinnergemeinden sind Amstetten (Bezirk Amstetten), Baden (Bezirk Baden), Petronell-Carnuntum (Bezirk Bruck/Leitha), Deutsch Wagram und Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf), Litschau (Bezirk Gmünd), Retz (Bezirk Hollabrunn), Horn (Bezirk Horn), Leobendorf (Bezirk Korneuburg), Gedersdorf (Bezirk Krems Land), Hainfeld (Bezirk Lilienfeld), Melk (Bezirk Melk), Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), Ternitz (Bezirk Neunkirchen), Scheibbs (Bezirk Scheibbs), Neulengbach (Bezirk St. Pölten Land), Fels am Wagram (Bezirk Tulln), Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen/Thaya), Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt Land) und Zwettl (Bezirk Zwettl).

Weitere Informationen: www.kulturregionnoe.at

