Styria Content Creation gewinnt 5 Awards of Excellence bei den International Creative Media Awards

Gleich fünf internationale Auszeichnungen bei den ICMA für zwei renommierte Kundenprojekte der Styria Content Creation: A1 Business Magazin und active beauty von dm drogerie markt

Wien (OTS) - Bis zum Oktober dieses Jahres konnte die Styria Content Creation (SCC) bereits sieben internationale und nationale Auszeichnungen beim BCM, den Astrid und den Galaxy Awards sowie beim webAD abräumen. Nun folgen gleich weitere fünf: bei den International Creative Media Awards (ICMA) wurden zwei Kundenprojekte des Magazinverlags und der Content Marketing Agentur der Styria Media Group in insgesamt vier Kategorien ausgezeichnet. Der deutsche Wettbewerbsveranstalter zeichnet mit dem Preis weltweit herausragende Projekte in den Bereichen Corporate Media, Corporate Design sowie Buch- und Magazindesign aus und gibt einen Überblick über all diese Gebiete des zeitgenössischen Designs. Die SCC konnte sich diesmal unter 427 Einreichungen von Publikationen aus 26 Ländern durchsetzen, und hält nun seit ihrer Gründung bei 69 internationalen und nationalen Auszeichnungen insgesamt.

Die Preise im Überblick:

Kategorie Fotografie

1 Award of Excellence für Styria Content Creation mit active beauty für dm drogerie markt, Ausgabe 5/2019

Kategorie Front Pages

1 Award of Excellence für Styria Content Creation mit active beauty für dm drogerie markt, Ausgabe 8/2019

Kategorie Cover & Coverstory

1 Award of Excellence für Styria Content Creation mit active beauty für dm drogerie markt, Ausgabe 8/2019

Kategorie Infographics

2 Awards of Excellence für Styria Content Creation | C3 - Creative Code and Content mit A1 Business Magazin, Ausgaben 2/2019 & 3/2018

Fühlbar stolz über diese vielen Preise zeigte sich Styria Content Creation Geschäftsführerin Eva Maria Kubin: „Gleich fünf Preise bei den International Creative Media Awards zu gewinnen, ist wirklich eine besondere Ehre, weil sie unsere Expertise im Bereich Corporate Publishing, Content-Produktion, Fotografie und Design auf internationalem Niveau bestätigen. Ich möchte mich bei unseren großartigen Kunden bedanken und den tollen Teams in unserem Haus, die diese betreuen.“

Und auch auf Kundenseite war die Freude groß: „Wir legen Wert auf hochwertigen Content, der auf allen Kanälen sehr gut funktioniert. Mit den Infografiken haben wir eine Darstellungsform gefunden, die komplexe technische Inhalte anschaulich und einfach erklärt – im Print-Magazin genauso wie Online und sogar auf Social Media. Gratulation an das Team!“, so Marco Harfmann, Director Transformation & Marketing Communications, A1 Telekom Austria AG.

Heidemarie Stamm, Internationale Fachmanagerin für Kommunikation bei dm und Herausgeberin von active beauty, sieht die Wurzel des Erfolgs in der guten Kooperation: „Die zahlreichen Auszeichnungen, die wir für das dm active beauty Magazin immer wieder erhalten, entsprechen auch der großen Beliebtheit des Magazins bei unseren Kundinnen und Kunden. Diese hohe Qualität ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit vieler Kollegen bei dm, aller unserer Agenturen und der Redaktion bei der Auswahl relevanter Themen, bei der Produktion von dm typischem Bildcontent und bei der Entwicklung von attraktiven Kooperationen für die Markenartikelindustrie.“

Informationen zu den prämierten Projekten bei den ICMA:

A1 Business Magazin

Ausgezeichnet wurden:

Ausgabe 2/19 mit Infografik Next Generation Security & Ausgabe 3/18 mit Infografik Network Slicing. 5G

Das A1 Business Magazin informiert die mehr als 25.000 Businesskunden über aktuelle Angebote, Produkte, Lösungen von Österreichs Marktführer für konvergente Kommunikationslösungen.

Zu den Infografiken: Visuelles Storytelling liegt im Trend und ermöglicht es differenzierte, vielschichtige, scheinbar komplizierte technische Strukturen, Innovationen, Zusammenhänge bzw. umfangreichen Content einfach übersichtlich auf einen Blick darzustellen. In Zusammenarbeit mit unserem Partner C3 - Creative Code and Content werden für das A1 Business Magazin, aber auch für die digitalen und mit dem Heft verzahnten Kanäle, segmentierbare, mehrdimensionale High-End-Infografiken angefertigt. Sie geben einen zahlen- und faktenreichen Überblick und richten sich sowohl an A1 Mitarbeiter (via interner Kommunikation und A1 Intranet), an A1 Business-Kunden (via A1 Business Magazin; Print und digital) als auch alle Interessierten (in den sozialen Netzwerken). Die Infografiken werden zusätzlich auch in den A1 Verkaufsgesprächen eingesetzt und bringen so einen Mehrwert auf verschiedenen Ebenen.

active beauty von dm drogerie markt

Mit 479.000. Leserinnen und einer Gesamtreichweite von 6,4 % und 11,3 % Reichweite bei Frauen (Zahlen aus der Media-Analyse 2019, 1. Halbjahr 2019) ist active beauty Österreichs größtes Frauenmagazin.

Schönheit & Pflege, Mode & Stil, gesunde Ernährung & soziale Verantwortung: active beauty inspiriert und setzt Trends. dm drogerie markt möchte mit active beauty zu einem ausgewogenen Lebensstil, einem guten Miteinander und einem glücklichen Leben in einer zufriedenen Gemeinschaft beitragen. Das Layout ist harmonisch, frisch und modern. Cover, Pflege- und Modestrecken sowie Still-Life-Seiten werden in aufwändigen Produktionen exklusiv für das Magazin umgesetzt. Neben hochwertiger Aufmachung stehen spannende Zugänge im Fokus, aufgelockert unter anderem durch Freisteller-Einzelseiten im Collagen-Stil. Insgesamt ergibt sich ein stimmiges Erscheinungsbild, eingebettet in die Corporate Identity des Auftraggebers dm drogerie markt Österreich.

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. 69 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

