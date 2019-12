NEOS Wien/Leopoldstadt: NEOS stimmen Bezirksbudget 2020 zu

Weiterhin Nachholbedarf bei Bürgerbeteiligung, Transparenz und Grätzelkultur gegeben

Wien (OTS) - Bei der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt wurde das Bezirksbudget 2020 mit den Stimmen von NEOS, Grüne und SPÖ beschlossen. Im Fokus standen dabei wichtige Projekte zum Klimaschutz sowie die lang geforderte Neugestaltung der Praterstraße. In anderen Bereichen ist aber nach wie vor großer Nachholbedarf gegeben.

Eine wichtige Errungenschaft war der Beitritt zum Klimabündnis. Damit verschreibt sich die Leopoldstadt einer umfassenden Politik der Nachhaltigkeit, von der auch noch zukünftige Generationen profitieren werden. Hitzeinseln, unter denen vor allem Ältere und Kinder leiden, wird mit Baumpflanzungen und Neugestaltungen, wie beispielsweise im Trunnerpark sowie im Volkert- und Alliiertenviertel, entgegengewirkt.

Einen großer Planpunkt, der von den NEOS schon seit langem gefordert wurde, stellt der Umbau der Praterstraße dar. „Wir freuen uns, dass die Neugestaltung der Praterstraße zu einer Flaniermeile mit mehr Aufenthaltsqualität und Grünflächen nun endlich startet. Nur durch klimaangepasste Baumaßnahmen können wir erreichen, dass die Lebensqualität im Bezirk erhalten bleibt“, erklärt Klubvorsitzende Selma Arapovic.

Auch wenn mit dem Umbau der Praterstraße ein wichtiges Projekt in Angriff genommen wird, gibt es noch viel zu tun in der Leopoldstadt. „Unsere Zustimmung zum Budget war ein Kompromiss. Wir werden weiterhin für mehr Partizipation, Transparenz und Bürgernähe kämpfen“, so Christian Moritz, NEOS Bezirksrat. „Unsere Ziele für das nächste Jahr sind ein partizipatives Mitmach-Budget, Live-Streaming der Bezirksvertretungssitzungen, und ein Ausbau der Grätzelkultur mit transparenten Förderleitlinien“, so Moritz weiter.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu