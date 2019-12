Asylwerber in Lehre – Muchitsch: „Nächster Schritt Rot-Weiß-Rot-Karte, damit wir Fachkräfte in Österreich halten können“

Wien (OTS/SK) - „Ich möchte mich bei den mehr als tausend Unternehmen in Österreich bedanken, die bereit waren, junge AsylwerberInnen von Leistungsbeziehern zu Beitragszahlern zu machen“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zum Abschiebestopp von AsylwerberInnen in Lehre am Mittwoch im Nationalrat. Es ist gut, dass wir heute den Abschiebestopp für diese 767 Lehrlinge beschließen. „Aber für uns ist das ein erster Schritt: Denn, warum sollen wir nicht integrierte Fachkräfte aus dem Ausland holen, die unsere Sprache noch nicht können, anstatt, dass jene jungen Fachkräfte, die hier von Unternehmen gut ausgebildet wurden, als Fachkräfte hierbleiben können?“, so Muchitsch, der dazu einen Antrag der SPÖ eingebracht hat. Dieser sieht vor, dass jene jugendlichen AsylwerberInnen, die in Österreich eine Lehre in einem Mangelberuf abgeschlossen haben, die Möglichkeit zur Erlangung der Rot-Weiß-Karte erhalten. ****

„50 Prozent aller Lehrlinge sind in der Gastronomie beschäftigt, also in einer Branche, die oft über Fachkräftemangel klagt. Warum also sollen diese mehr als tausend Unternehmen, die diese AsylwerberInnen ausgebildet haben, diese nicht auch als Fachkräfte im Land halten können?“, appellierte Muchitsch vor allem an die ÖVP. „Denn: Das ist im Interesse der Unternehmen, aber auch der jungen Menschen, die bereit sind, hier zu arbeiten und Beiträge zu leisten“, so Muchitsch.

Als völligen „Unsinn“ bezeichnete Muchitsch die Behauptung der FPÖ-Abgeordneten, wonach diese Menschen österreichischen Lehrlingen die Lehrplätze wegnehmen würden. „Diese Lehrberufe sind Mangelberufe. Das AMS darf (die) AsylwerberInnen nur an Lehrplätze vermitteln, wo es nicht gelingt, einen österreichischen Jugendlichen auf diesen Lehrplatz zu bringen“, stellte der SPÖ-Sozialsprecher klar. (Schluss) sc/sl/mp

