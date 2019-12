AVISO: Weiberei No.7– Markt für Design von Frauen

Wien (OTS/SPW) - Am Samstag, den 14. Dezember, ist wieder Zeit für stilvolles Shoppen der feministischen Art: Bei der „Weiberei No.7– Markt für Design von Frauen“ haben Designerinnen die Möglichkeit, ihre Mode-, Papeterie-, Schmuck-, und Accessoire-Kreationen anzubieten. Wie immer natürlich ganz ohne teure Standgebühren! Der Markt ist, fernab von Hektik und Stress, der perfekte Ort zum gemütlich-persönlichen Adventshopping in der Nähe der Mariahilfer Straße. Das „ega: frauen im zentrum“ ist als langjährige Institution für Frauenförderung die ideale Kulisse. In diesem Jahr basteln die Kinderfreunde im Rahmen der Kinderbetreuung von 11 bis 19 Uhr mit allen jungen BesucherInnen Weihnachtsdekoration. ****



„Die Weiberei – Markt für Design von Frauen“ fand zum ersten Mal am 13. Dezember 2014 statt und war in den letzten Jahren ein voller Erfolg. Trendige Wiener Labels machten die „Weiberei“ zu einem pulsierenden Ort junger Wiener Mode und Designkunst. Ziel ist es, Designerinnen eine Verkaufsmöglichkeit ohne finanzielles Risiko zu bieten. Gerade für Neueinsteigerinnen stellen hohe Gebühren oftmals schwer zu überwindende Hürden dar. Bei der „Weiberei“ geht jeder verdiente Euro direkt an die ausstellenden Designerinnen.

Zeit: Samstag, 14. Dezember 2019, 11 bis 19 Uhr

Ort: ega: frauen im zentrum



In diesem Jahr mit dabei:

Anita Herrmann // annika.lila // Atelier Angelika Pichler // Beate Wagner // BLACK FOXES // CL.AC. // Diba se Diva // Dusimoden // Edith Agay // Elisabeth Pernold // Feinheiten by Angelika // Filzwerkstatt // fish your BAG e.U. // Footprint // Frl Else Vintage // Gab's Kisterl // Gerda Mödlhammer // Gina’s Art // Good image e.U. // Hand Made Story by Barbara Alli e.U. // Handt // Helene Traxler // Ingrid häkelt dir eine // Jadwiga Guirguis // k.Roh MOEBEL Möbel & Produkte // karin zwirn // Kind Rebels // Kitty Vadasz // Klaudia Lanl // Langer-Modedesign // LePa accessoires // Lio Works // Little Miss Vintage Vienna // riotgrrrl arts // Lukrezia Design // Mentor4dogs // Mangelware // Mirlistyle // My Magie Vienna // NANA // Outdoorvagabunden // ResTasch-Jeanstaschen // Ringlotte // Safistyle // Sandra Gilles Design // schreibmalstatt // SQRL-ART // TheRagdoll // Tutu.Vienna // violettsays // Vongoeritz // wallywood // Wellenkind



Der Eintritt ist kostenlos, die Veranstaltung wird organisiert von ega: frauen im zentrum und den Wiener SPÖ-Frauen. (Schluss) ve

