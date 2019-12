Seriensieger A1 gewinnt zum 7. Mal in Folge den futurezone Netztest

Wien (OTS) - Bereits zum siebenten Mal in Folge hat A1 den Netztest von futurezone für sich entschieden. Mit der österreichweit besten Netzabdeckung, schnellsten Ladezeiten und den besten Datenverbindungen im 4G/LTE Netz wurde das „Beste Netz“ von A1 ein weiteres Mal von futurezone bestätigt. Mit diesem Sieg hat A1 bereits den dritten Testsieg nach dem Smartphone Magazin und systemics innerhalb weniger Tage für sich verbucht.



A1 CEO Marcus Grausam über die Siegesserie von A1: „Wir freuen uns über den bereits siebenten Gewinn in Folge beim futurezone Netztest. Im Unterschied zu anderen Netztests wird überprüft, wie reale Kunden das Netz erleben und es werden nicht nur Hauptverkehrsrouten und Ballungszentren getestet. Eine überzeugende Performance auch in entlegeneren Regionen abzuliefern, bestätigt unsere kontinuierliche Arbeit und unser Bestreben, allen Kunden in ganz Österreich auch in Zukunft die beste Netzqualität zu bieten.“





Österreichs bestes Handynetz 2019

Insgesamt konnte A1 dieses Jahr bereits 12 Qualitäts-Awards für sich verbuchen, darunter die Mobilfunk-Shop-, Breitband-Hotline- und Service-App Tests der Fachzeitschrift Connect und den Test der besten B2B Internetanbieter der ÖGVS. Neben dem futurezone Netztest haben auch Smartphone und Systemics das beste Mobilfunknetz von A1 bestätigt.



Schwerpunkt des futurezone Netztests waren Gebiete außerhalb großer Ballungsräume. Für das aussagekräftige Ergebnis wurden mit zwei Testfahrzeugen 8.500 Kilometer zurückgelegt und 300.000 Messungen durchgeführt. Für den Test wurden handelsübliche Mobiltelefone verwendet. Detailinfos unter www.futurezone.at



A1 Netzgarantie

Durch einen einfachen Klick in der Mein A1-App haben auch A1 Kunden die Möglichkeit, die Netzqualität von A1 bewerten. Dadurch erfährt A1 noch genauer, wie das beste A1 Netz weiterhin optimiert werden kann. Als Dankeschön erhalten Kunden dafür einmal alle 30 Tage für 24 Stunden kostenlos unlimitiertes Datenvolumen.

Mehr Infos unter A1.net/netzgarantie





Rückfragen & Kontakt:

A1

Mag. Livia Dandrea-Böhm

A1 Unternehmenssprecherin

+43 664 6631452

livia.dandrea-boehm @ a1.at