ORF SPORT + mit der World Judo Tour – Masters Qingdao

Am 12. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von der World Judo Tour (Masters Qingdao) um 10.00 Uhr, das „Biathlontaxi“ mit Felix Leitner um 19.00 Uhr, das Snowboard FIS World Cup Magazine (Bannoye) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Amadeus Horse Indoors (CDI-W FEI World Cup Dressage Freestyle) um 20.15 Uhr und vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer um 22.15 Uhr.

Beim Masters in Qingdao in China sind im Rahmen der World Judo Tour rund 450 Athletinnen und Athleten aus 70 Nationen aus allen fünf Kontinenten vertreten. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

ORF-Biathlon-Kommentator Dietmar Wolff hat sich für den Beginn der neuen Saison wieder ins „Biathlontaxi“ gesetzt. Fahrgast ist bei der ersten Ausgabe des Winters ÖSV-Jungstar Felix Leitner.

Der 22-jährige Tiroler spricht dabei über seine Karriere-Ziele genauso wie über eine gefährliche Verletzung. Außerdem verrät er, warum seine Brüder Biathlon-Verbot haben und enthüllt das Geheimnis um eine goldene Uhr.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 11. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

