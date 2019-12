Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von der „American Christmas Show“ in Wiener Neustadt bis zum Weihnachtskonzert in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 11. Dezember, lädt die Arena Nova in Wiener Neustadt ab 19 Uhr zur „American Christmas Show“ mit Andy Lee Lang und The Spirit, Miss Kater & Friends, Tom Schwarzmann und Andrew Young. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/223 60-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 11. Dezember, spielen Musiker des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich ab 15 Uhr im Festspielhaus St. Pölten in der Reihe „Kammermusik für Kinder“ für junges Publikum zwischen vier und sieben Jahren Auszüge aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Der Nussknacker“. Am Freitag, 13. Dezember, singt dann Kurt Elling, Jazzsänger aus Chicago, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „The Beautiful Day. Kurt Elling Sings Christmas“ Jazzstandards sowie moderne Kompositionen und improvisierte Solos von Wayne Shorter, Keith Jarrett und Pat Metheny. Am Sonntag, 15. Dezember, folgen ab 18 Uhr unter dem Motto „Sounds of Silence“ Adventklänge mit den beiden singenden Festspielhaus-Communities, dem Weltchor und dem Chor 50 plus, sowie weiteren Chören aus Niederösterreich. Zudem spielt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Lionel Bringuier am Montag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr Antonín Dvořáks Symphonie Nr. 5 F-Dur op. 76 sowie das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-moll op. 15 von Johannes Brahms; Solist ist der Pianist Simon Trpčeski. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im VAZ St. Pölten wiederum gastieren heute, Mittwoch, 11. Dezember, ab 19.30 Uhr Harry Prünster und Band mit ihrer Bühnenshow „Coole Witz‘ - Tolle Hits“. Am Samstag, 14. Dezember, präsentiert dann Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 16 Uhr in einem Mitmachkonzert für Kinder neue Advent- und Weihnachtslieder. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

„Du schöne Morgenröte“ nennt sich das Adventkonzert des Chorus Viennensis morgen, Donnerstag, 12. Dezember, im Augustinussaal des Stiftes Klosterneuburg, wo ab 19 Uhr Advent- und Weihnachtsmusik aus Niederösterreich von Heinrich Isaak über Anton Heiller bis zu Herwig Reiter erklingt. Mit dabei sind auch das Posaunenquartett Trombone Attraction sowie Andrea Radakovits mit Texten zur Weihnachtszeit. Nähere Informationen und Karten beim Stift Klosterneuburg unter 02243/411-212, e-mail tours @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

Morgen, Donnerstag, 12. Dezember, widmen sich auch ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk Die Strottern & Blech als Quartett unter dem Titel „waunsd woadsd“ dem Wienerlied. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten stellt Voodoo Jürgens morgen, Donnerstag, 12. Dezember, ab 20 Uhr sein neues Album „‘s klane Glücksspiel“ vor. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im Haus der Musik in Grafenwörth findet morgen, Donnerstag, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr die Premiere der Weihnachtsshow „Merry MiXmas“ der Italo-Band Insieme (Christian Deix, René Velázquez Díaz, Monika Ballwein und Erik Arno) statt. Nähere Informationen und Karten unter 02738/22 12 und www.grafenwoerth.at.

Am Freitag, 13. Dezember, präsentieren sich Erwin Steinhauer, Georg Graf und Peter Rosmanith ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten mit ihrem dezidiert unfestlichen Programm „Jingle Bells Reloaded“ als „Die unheiligen drei Könige“. Nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908 08 06 00 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Ebenfalls am Freitag, 13. Dezember, ist die Weinviertler Akustikgruppe Unique Filled Peppers das erste Mal im Alten Depot Mistelbach zu hören; Beginn ist um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/39 55, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

„Auf nach Bethlehem!“ heißt es am Freitag, 13. Dezember, ab 19.30 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, ab 18.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein. Gestaltet werden die Adventkonzerte von der Hinterbrühler Stub’nmusi, dem Leithaberg Dreigesang und dem Klarinettenquartett 1000 Hügel Holz. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Im Danubium Tulln spielt das Ensemble Federspiel am Freitag, 13. Dezember, Bläsermusik „Von der langsamen Zeit“. Am Samstag, 14. Dezember, bringen dann Michael Seida und Band hier ihre Weihnachtsshow auf die Bühne; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Dazu kommt am Sonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr das Adventkonzert der Amici Musici in der Pfarrkirche Langenlebarn. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/626 93, www.danubium.at und www.tullnkultur.at.

„Ein Kind gebor‘n zu Bethlehem“ nennt sich ein Abend mit musikalischen Kostbarkeiten aus Österreich, den Antonia Braditsch (Sopran), Konrad Huber (Bariton) und Margit Fussi (Orgelpositiv) am Samstag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau bestreiten. Nähere Informationen und Karten unter 0664/441 87 70 und e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Am Samstag, 14. Dezember, lädt das Jugendensemble der Dommusik St. Pölten gemeinsam mit Gästen zu einem Weihnachtsliedersingen in die Domkirche St. Pölten. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/324-331, e-mail presse @ dommusik.com und www.dommusik.com.

Das Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf in der Wachau feiert am Samstag, 14. Dezember, „Christmas in Dixieland“: Ab 20 Uhr spielen Wolfgang Friedrich und die New Orleans Dixielandband dabei Weihnachtslieder und Jazzstandards im New-Orleans-Dixieland-Sound. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/90 00-8150 und www.muehldorf-wachau.at.

Der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien feiert zum Jahresabschluss am Samstag, 14. Dezember, seine „Sugar, Baby! X-mas Fete“. Zum Auftakt gibt Matthäus Bär ab 15 Uhr ein Konzert für künstlerische Kinder und Künstler-Kinder. Nähere Informationen beim Kunstraum NOE unter 01/904 21 11, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Im Stadtsaal Mistelbach geht am Samstag, 14. Dezember, ab 19 Uhr mit „Christmas in Mistelbach“ wieder die große Mistelbacher Weihnachts-Benefizgala über die Bühne. Mit dabei sind diesmal die Kantorei St. Martin, die Klane Partie der NNÖMS Asparn, der Schulchor der NNÖMS Mistelbach, Josi Wanderer und Lukas Rapp, Theresa Furch, Rosi Reimer und Petra Rutschka, Gottfried Riedl, Michael Brunner und Benjamin Koci, das Syrinx Trio Wien, Father & Sons featuring Hubert Koci, Die Grenzgänger, Hermann Tödtling, Lisa Eisner, die Jagdhornbläser Poysdorf und der Schützenverein Mistelbach, Tonardo, Hans Grüssinger, MAITH, Gerald Kastner, 4mitKlavier sowie eine Stageband unter der Leitung von Johannes Grill und Karl Bergauer. Nähere Informationen und Karten unter 02572/25 15-5262, e-mail kultur @ mistelbach.at und www.christmas-in-mistelbach.at.

Im Bildungszentrum BiZENT Arkadia Traiskirchen wird am Samstag, 14. Dezember, mit einem Konzert der Jugendgruppe The Greenhorns 100 Jahre Stadtkapelle Traiskirchen gefeiert. Am Montag, 16. Dezember, folgt eine musikalische Weihnachtsfeier im ZiMT, dem Zentrum für Individual Musik & Therapie, in Tribuswinkel; Eintritt: freie Spende. Beginn ist jeweils um 17 Uhr; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Mit Kammermusik wird am Sonntag, 15. Dezember, im Clarissasaal von Schloss Rohrau der diesjährige Konzertreigen der Haydnregion Niederösterreich beschlossen. Unter dem Motto „Zauberhafter Winterklang“ bringen Christian Altenburger (Violine), Julia Hagen (Violoncello) und Dorothy Khadem-Missagh (Klavier) dabei Joseph Haydns Klaviersonate C-Dur Hob. XVI:50 und sein Klaviertrio Hob. XV:25 Nr. 39 in G-Dur („All‘ ongarese“), Arvo Pärts „Fratres“ in einer Fassung für Violine und Klavier sowie das Klaviertrio Nr. 1 in H-Dur op. 8 von Johannes Brahms zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten bei der Haydnregion Niederösterreich unter 02164/22 68, e-mail service @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Ebenfalls am Sonntag, 15. Dezember, übernehmen die Altenburger Sängerknaben zunächst ab 10 Uhr die musikalische Gestaltung der Konventmesse im Stift Altenburg, ehe sie ab 14 und 16 Uhr in der Stiftskirche zwei Adventkonzerte geben. Nähere Informationen unter 02982/34 51, e-mail info @ stift-altenburg.at und www.stift-altenburg.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden stimmt Thomas Nestler, begleitet von Gerhard Petric, am Sonntag, 15. Dezember, ab 11 Uhr mit traditionellen und swingenden Lieder von „O Tannenbaum“ über „Süßer die Glocken nie klingen“ bis hin zu „White Christmas“ und „Winter Wonderland“ auf Weihnachten ein. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Sonntag, 15. Dezember, lädt auch die Pfarre Siebenhirten zu einem Adventkonzert mit dem Ladendorfer Kirchenchor und einem jungen Bläserensemble der Ortsmusik Siebenhirten. Beginn in der Pfarrkirche Siebenhirten ist um 17 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen bei der Pfarrkirche Siebenhirten unter 0699/812 284 84 und e-mail pfarre.siebenhirten @ gmx.at.

Schließlich gibt die Badener Band Sifting Sand am Dienstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden ein Weihnachtskonzert mit Pop- und Rocksongs. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

