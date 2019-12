AVISO: Gaal/Kaup-Hasler laden zum 5. Mal zum Gemeindebau-Kraxeln „Rote Alpen“

Am 20. Dezember erklimmt das „Stadtlabor Gemeindebau“ den Karl-Wrba-Hof

Wien (OTS) - OTS (Wien) – In seiner Bauweise ähnelt der Karl-Wrba-Hof im zehnten Wiener Gemeindebezirk einem Gebirgszug – dank seiner zahlreichen Spitzen und Plateaus, die wie Gipfel, Schluchten und Talkesseln wirken. Am 20. Dezember heißt es „Auffe aufn Berg“, wenn das „Stadtlabor Gemeindebau“, wohnpartner und die Kulturinitiative „Mitten in Favoriten“ zum Gemeindebau-Kraxeln „Rote Alpen 5 – Dunkler geht’s nicht!“ bitten.

Via Stiegenhaus wird das Gebirge erklommen, oben am Dach einem Chor an Jodlern gelauscht sowie Lichtprojektionen und diverse Performances beobachtet. Feierlicher lässt sich die längste Nacht des Jahres und die damit einhergehende Wintersonnenwende wohl nicht begehen!

Kaup-Hasler: Stadtlabore könnten nicht unterschiedlicher und vielfältiger sein

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die die Bezirksinitiative Stadtlabore ins Leben gerufen hat, über die Veranstaltung: „Rauf auf den Gipfel und Ausblick sowie Klänge genießen: Nach der Ausstellung und dem zeitgenössischen Zirkus jetzt also die ‚Bergbesteigung‘. Die Stadtlabore in ihrer Gesamtheit könnten unterschiedlicher und vielfältiger nicht sein. Genau das macht ihren Reiz, ihre Anziehungskraft und ihre Qualität aus. Ich freue mich auf viele Stadtlabore-Ableger im nächsten Jahr.“

Gaal: Gemeindebau war immer ein Ort der Kreativen und Kunstschaffenden

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Es ist mir ein besonders großes Anliegen, dass die Verbindung zwischen Gemeindebau und Kunst und Kultur stark und lebendig bleibt. Der Gemeindebau war immer auch ein Ort der Kreativen und Kunstschaffenden und ich freue mich, dass wir diese Tradition fortsetzen.“

Über „Rote Alpen 5 – Dunkler geht’s nicht!“

Für den „Rote Alpen“-Event arbeitet Stadtlabor Gemeindebau-Leiter Arno Rabl mit folgendem Kreativteam zusammen: Jakob Hütter (visuelles Konzept und Projektion), Hartwig Hermann (musikalisches Konzept und Jodelperformance), BewohnerInnen des Karl-Wrba-Hofs (JodlerInnen), Albin Paulus (Maultrommel, Wobblephon, Gesang), Anita Gritsch, Julia Meinx und Berit Glaser (Performance). Der Event wird vom lokalen wohnpartner-Team unterstützt.

Stadtlabor Gemeindebau beschließt mit „Rote Alpen“ sein erstes Jahr

Aufgabe der Stadtlabore ist es, die Kulturarbeit in den Bezirken zu stärken. Wobei das „Stadtlabor Gemeindebau“ im Speziellen temporär Räume in den Wiener Gemeindebauten zur Nutzung öffnet und dabei die BewohnerInnen in den künstlerischen Prozess miteinbezieht.

Stadtlabor Gemeindebau-Leiter Arno Rabl blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück: „Mit der Ausstellung ‚EXPO Gemeindebau‘, dem Zirkusspektakel ‚Wiener Teppich #0‘ und nun auch mit ‚Rote Alpen‘, bringen wir Kultur direkt zu den Gemeindebau-Bewohnerinnen und Bewohnern und binden sie in den kreativen Prozess ein.“ Und weiter: „Die vielen positiven Rückmeldungen stacheln unsere Kreativität weiter an. Auch 2020 wird das ‚Stadtlabor Gemeindebau‘ für Überraschungen sorgen.“

Rote Alpen



Termin: 20. 12. 2019, 16:00 bis 16:45 Uhr, anschließend Jause

Ort: Karl-Wrba-Hof, Neilreichgasse 113 (Treffpunkt vor dem BWZ), 1100 Wien

Begleitend gibt es Workshops zum Jodeln (Infos: www.wohnpartner-wien.at)

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Voraussetzung: ein klein wenig Fitness, warme Kleidung

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Über Stadtlabor Gemeindebau

2019 ins Leben gerufen, ist das „Stadtlabor Gemeindebau“ ein ressortübergreifendes Projekt zwischen dem Stadtratbüro für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, dem Stadtratbüro für Kunst, Kultur und Wissenschaft und der Serviceeinrichtung wohnpartner. Es öffnet in den Wiener Gemeindebauten temporär Räume zur kulturellen Nutzung und lädt BewohnerInnen ein, daran teilzuhaben und sich mit eigenen Ideen einzubringen.





Rückfragen & Kontakt:

Renate Rapf

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01/4000-81175

E-Mail: renate.rapf @ wien.gv.at



Manfred Krammer

Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: 01/24503 25827

E-Mail: manfred.krammer @ wohnservice-wien.at



Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: +43 676 8118 98057

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at