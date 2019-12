„Eco“ über das Schreckgespenst Negativzinsen, immer mehr Gemüse aus dem Glashaus und das Milliardengeschäft Videospiel

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Schreckgespenst Negativzinsen: Wenn Sparerinnen und Sparer zur Kasse gebeten werden

In Deutschland zahlen manche Banken bereits keine Zinsen mehr an private Kundinnen und Kunden, sondern verlangen fürs Sparen sogar noch Geld. In Österreich geht das so nicht, haben Gerichte entschieden. Doch die Banken stehen unter Druck: Sie selbst bezahlen für ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank sehr wohl Negativzinsen. Wie reagieren die heimischen Banken, mit welchen Strategien verdienen sie jetzt ihr Geld und was heißt das alles für Sparer/innen und Kreditnehmer/innen? Bericht: Emanuel Liedl, Johannes Ruprecht.

Tomaten im Winter: Immer mehr Gemüse aus dem Glashaus

Es ist Winter – und damit eigentlich keine Saison für Tomaten, Gurken oder Paprika. Trotzdem gibt es im Supermarkt heimisches Gemüse. Der Verbrauch von Tomaten ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, und Verbraucher/innen schätzen inländische Ware. Beheizte und beleuchtete Glashäuser ermöglichen das auch bei Eiseskälte. Doch ist Gemüse aus österreichischen Glashäusern ökologisch tatsächlich besser als Importe aus Spanien oder Marokko? Und was bedeutet das für die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung der Zukunft? Bericht:

Bettina Fink.

Milliardengeschäft Videospiel: Wachsende Gewinne mit Gamern

Der bisher erfolgreichste Kinofilm „Avengers: Endgame“ hat weltweit 2,5 Milliarden Euro eingespielt, das Computerspiel GTA 5 brachte mehr als doppelt so viel. Mit Spielen auf Computern, Konsolen und Handys wird mittlerweile mehr umgesetzt, als die Film- und Musikindustrie zusammen einnimmt. Auch österreichische Spiele-Entwickler schneiden sich von diesem riesigen Kuchen ein Stückchen ab. Die Gaming-Branche wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – kann aber Zahlen vorweisen, die viele erfolgreiche Unternehmen in den Schatten stellen. Bericht: Alfred Schwarzenberger.

