„Willkommen, Benny!“: Benny Hörtnagl schreibt ab Dezember für JUNGÖSTERREICH

Wien/Innsbruck (OTS) - Der JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag gewinnt einen echten Musikexperten für sein Redaktionsteam dazu: Benny Hörtnagl, Moderator beim populären österreichischen Radiosender Ö3, schreibt ab Dezember 2019 für TOPIC, das Schüler- und Jugendmagazin ab der 7. Schulstufe.

In der Rubrik „Beats and Sounds“ wird der gebürtige Tiroler in Zukunft jeden Monat die hippsten und neuesten Musikempfehlungen im TOPIC vorstellen. Dank seiner langen und erfolgreichen Karriere ist Benny Hörtnagl als Musik- sowie Medienexperte daher eine exzellente Ergänzung für die TOPIC-Redaktion.

„Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben lang – bereits in meiner Jugend war sie mir extrem wichtig. Daher freue ich mich ganz besonders, ab jetzt meine neuesten Musikempfehlungen mit allen TOPIC-Leserinnen und Lesern teilen zu können!“ erklärt Benny Hörtnagl.

„Bei JUNGÖSTERREICH legen wir großen Wert darauf, unseren jungen Leserinnen und Lesern neben didaktisch hochwertigen auch einzigartige und kreative Inhalte zu bieten. Mit Benny Hörtnagl haben wir den idealen Experten für unsere Musikrubrik gefunden.“ freut sich Werner Michael Madl, Verlagsleiter und Verlagsherausgeber von JUNGÖSTERREICH.

Über JUNGÖSTERREICH:

Der JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag ist als Bildungsmedienverlag seit 70 Jahren der führende Anbieter für Kinder-, Schüler- und Jugendzeitschriften an Österreichs Schulen. Die Formate ICH+DU, Mini-Spatzenpost, Spatzenpost, LUX + join in, JÖ und TOPIC samt digitalen Zusatzangeboten auf www.lehrerservice.at fördern neben den innovativen Digitalmagazinen JÖ- und TOPICdigi alters- bzw. schulstufengerecht die Lese-, Sprach- und Digitalkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Die Medien werden von Pädagoginnen und Pädagogen im fachbezogenen und fächerübergreifenden Unterricht und in der pädagogischen Praxis im Kindergarten eingesetzt. SOS-Kinderdorf und der WWF Österreich sind Mitherausgeber seit 2019.

