Hilfswerk-Recruiting mit Gold ausgezeichnet

Bei der größten deutschsprachigen Arbeitgeber-Studie „Best Recruiters“ erzielte das Hilfswerk Niederösterreich den Branchensieg und wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet.

St. Pölten (OTS) - Das Hilfswerk Niederösterreich sucht in vielen Tätigkeitsbereichen nach neuen Mitarbeiter/innen. Dass es das mit hoher Professionalität macht bestätigt nun die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum: Die „Best recruiters 2019/20“ stellt dem Hilfswerk ein Top-Zeugnis aus und zeichnet das Hilfswerk mit der Goldmedaille aus. In der Sparte „Ambulante Pflege und Betreuung“ erzielt das Hilfswerk sogar den Branchensieg. „Über diese Anerkennung freuen wir uns sehr, denn es bestätigt unsere immer wichtiger werdende Arbeit im Personalmarketing“, so Mag. Christoph Gleirscher, Geschäftsführer des Hilfswerks Niederösterreich.

Zur Beurteilung werden Personalgewinnungsaktivitäten in den Bereichen Online-Recruiting-Präsenz, Online-Stellenanzeigen, Umgang mit Bewerber/innen sowie Feedback-Verhalten untersucht. Auch wie rasch und wie professionell die Unternehmen auf Bewerbungen reagieren wird getestet. Über 500 Arbeitgeber in Österreich werden in die Studie einbezogen.

Gerade im Pflegebereich, aber auch in pädagogischen Berufen ist professionelle und gezielte Mitarbeitersuche ein wichtiges Thema: 200 offene Stellen hat das Hilfswerk derzeit zu bieten. „Der Pflegebedarf steigt, und damit auch der Bedarf an Pflege- und Betreuungspersonal“, betont Hilfswerk-Pflegedirektorin Gabriela Goll. „Bis zum Jahr 2050 wird dieser um das 3,5-Fache ansteigen. Im Rahmen des Recruitings sind wir gefordert, das Image der Pflege zu heben und zu zeigen, dass es eine Aufgabe mit Sinn und ein professioneller Job mit Zukunftspotenzial ist.“

Das Hilfswerk Niederösterreich verbindet in seinem Angebot Generationen und begleitet professionell getreu dem Motto „Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie“. Alle Details zu den Angeboten des Hilfswerks - sei es der Bereich Hilfe und Pflege daheim oder das Leistungsangebot der Familien- und Beratungszentren - finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich. Aktuelle Jobangebote unter http://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/jobs.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

02742/249-2060

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich