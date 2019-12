Neue Unterrichtsmaterialien für Verkehrserziehung

„Risi & Ko“ nun auch für Volksschulen erhältlich

Wien (OTS) - Ergänzend zu den bestehenden „Risi & Ko“ – Unterrichtsmaterialien für die Zielgruppe der 10- bis 14-Jährigen stehen ab sofort auch Unterlagen für die 1. bis 4. Schulstufe zur Verfügung. Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) möchte so Pädagogen bei der Umsetzung der verbindlichen Übung „Verkehrserziehung“ an Volksschulen unterstützen.

Bereits im Kindesalter wird der Grundstein für das spätere Mobilitätsverhalten als Erwachsener gelegt. Schulische Verkehrs- und Mobilitätsbildung in der Grundstufe leistet aus diesem Grund einen wesentlichen Beitrag in der Gestaltung einer sicheren, gesunden und nachhaltigen Mobilität nachfolgender Generationen. Mit den neuen „Risi & Ko“ Unterrichtsmaterialien möchte das KFV Pädagogen an Volksschulen bei der Umsetzung des Lehrplans unterstützen.

Zeitgemäß und altersgerecht

Die zeitgemäß gestalteten Unterlagen sind den Entwicklungsstufen und spezifischen Herausforderungen der jeweiligen Altersklasse angepasst. Abgestimmt auf den Lehrplan stehen in der 1. und 2. Schulstufe daher die Themen „Sicherer Schulweg“ und „Zufußgehen“ im Mittelpunkt. In der 3. und 4. Schulstufe werden diese um die Themenbereiche „Soziales und sicheres Verhalten“, „Radfahren“, „Öffentliche Verkehrsmittel“ sowie „Mobilität und Umwelt“ erweitert. Die Inhalte orientieren sich am Lehrplan und werden von den Comicfiguren Risi, Hugo, Keule, Theo und Lila vermittelt, deren unterschiedliche Charaktertypen ein hohes Maß an Wiedererkennung ermöglichen. Gemeinsam mit den Kindern wachsen auch die Identifikationsfiguren heran, erweitern ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Mobilitätsradius und erleben neue Herausforderungen. Unterrichtsmaterialien in Form von Comics, Arbeitsblättern oder Spielen wie Domino oder Sudoku unterstützen die anschauliche Umsetzung der Themen im Unterricht.

Gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen

Bereits seit 2018 sind die Abenteuer mit Risi & Ko für die 5. bis 8. Schulstufe erhältlich, sie wurden nun um Unterrichtsmaterialien für die 1. bis 4. Schulstufe erweitert. Dies ermöglichst eine einheitliche pädagogische Gestaltung der Verkehrs- und Mobilitätsbildung vom Schuleintritt bis zum Ende der Pflichtschulzeit. Die gesamten „Risi & Ko“-Unterrichtsmaterialien können über die Website www.risi-und-ko.at als Drucksorte oder Download kostenlos bezogen werden.



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Tel.: 05-77077-1919

E-Mail: pr @ kfv.at

www.kfv.at