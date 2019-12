IN Groupe gibt Übernahme von SURYS bekannt und stärkt seine Position als Marktführer für Sicherheit in den Bereichen Identität, Banking und Treuhandgeschäfte

Paris (ots/PRNewswire) - Am 9. Dezember 2019 schloss IN Groupe, (vormals Imprimerie Nationale), der globale Spezialist für sichere Identität und digitale Dienstleistungen, die Übernahme von SURYS ab, einem weltweit führenden Anbieter von optischen Sicherheitslösungen und französischer Marktführer für Dokumentensicherheit und Rückverfolgbarkeit, der Vorreiter bei der optisch-digitalen Authentifizierung ist.

SURYS mit Hauptsitz in Bussy-Saint-Georges (77) verfügt über 2 Anlagen in Frankreich und den USA, und mehrere F&E-Einheiten in Frankreich, Deutschland und den USA. Das Unternehmen hat über seine in den Niederlanden ansässige Tochtergesellschaft Keesing Zugriff auf die weltweit größte Datenbank mit Ausweisdokumenten. Die Lösungen von SURYS finden in über 130 Ländern (Pässe in Frankreich, Brasilien und China, Banknoten in den Philippinen) Anwendung und werden von großen Marken im Kampf gegen gefälschte Waren übernommen.

Die von IN Groupe getätigte Akquisition gibt Frankreich Zugang zu einem international renommierten Player und Weltmarktführer auf dem Gebiet der Komponenten für die Sicherheit von Pässen (die Sicherheitsmerkmale von Surys sind in 50% aller Reisepässe weltweit enthalten).

Schaffung eines französischen Champions für Sicherheitskomponenten

Die Expertise von SURYS im Feld Authentifizierung und Schutz variabler Daten in Dokumenten und in der Bildanalyse wird das Gesamtangebot von IN Groupe ergänzen, insbesondere im Bereich der sicheren Komponenten.

IN Groupe verfolgt das strategische Ziel, ein Zentrum zu etablieren, das sich der Sicherheit von Komponenten (elektronische und optische Komponenten) widmet, die Identitäten sowie Bank- und Treuhandgeschäfte schützen. Dieses Zentrum soll von IN Groupes Tochtergesellschaft SPS, die weltweit im Bereich duale Technologie für die elektronischen Komponenten in Chipkarten führend ist, und SURYS betrieben werden.

Die Lösungen von SURYS und SPS-IN Groupe haben die Zielsetzung gemeinsam, Sicherheit für die Bereiche Identität, Banking und Treuhandgeschäfte als Bestandteil von Ausweisdokumenten, Bankkarten und Banknoten zu gewährleisten. Beide Teams sind stark auf Innovation und F&E ausgerichtet. Sie können auf ihr jeweiliges einzigartiges, technologisches Know-how mit hoher Wertschöpfung zurückgreifen, unterstützt durch die langjährig bewährten Branchenverfahren von IN Groupe, und werden sich offen an alle Teilnehmer im Markt wenden.

IN Group bietet hochmoderne Lösungen für Identitätssicherung und sichere digitale Services, die Elektronik und Biometrie integrieren. IN Groupe ist die neue Marke von Groupe Imprimerie Nationale, die zu 100% vom französischen Staat gehalten wird. - Umsatz: EUR314.2m (2018) - 1.000 Mitarbeiter - 5 Standorte - 8 internationale Vertriebsbüros - 77 Länder nutzen die Unternehmenslösungen - 28 Partnerregierungen.

