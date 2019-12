MDT führt Magnetmuster-Erkennungssensor TMR6209 für Banknotenprüfung ein

San Jose, Kalifornien, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die Technologie des Tunnelmagnetwiderstands (TMR) spezialisiert, präsentiert den 9-Kanal magnetischen Banknotenleser-Sensor TMR6209. Dabei handelt es sich um ein neues Gerät der Produktfamilie TMR6xxx mit TMR Magnetmuster-Erkennungssensoren von MDT, die zur Ermittlung magnetischer Eigenschaften auf Banknoten für fälschungssichere Bargeldgeräte entwickelt wurden, u. a. für Banknotenprüfung, Banknotenzähler, Banknotensortiergeräte, Verkaufsautomaten und Geldausgabeautomaten.

Starkes Portfolio mit geistigen Eigentumsrechten und modernste Anlage sorgen für Produktion mit höchster Qualität, stressfreie Anpassung und dauerhafte Versorgung mit TMR-Sensoren für fälschungssichere Bargeldgeräte.

Die TMR6xxx-Produkte von MDT wurden 2013 als erste Magnetmuster-Erkennungssensoren auf Basis der TMR-Technologie eingeführt. Sie werden in hohen Stückzahlen für fälschungssichere Vorrichtungen im Bargeldbereich eingesetzt und die Nachfrage wächst stetig. Durch die Konzeption und Fertigung auf dem Fundament des branchenführenden Portfolios an geistigen Eigentumsrechten von MDT, durch seine einzigartige TMR-Technologie und die unternehmenseigene Fertigungsstätte für TMR-Sensoren erreicht das Unternehmen bei seinen Geräten einen hohen Signal-Störabstand, herausragende Leistungsstabilität, erstklassige Zuverlässigkeit und lange Gebrauchsdauer.

"Dank langer Jahre starker Partnerschaften mit unseren Kunden und einer ganzen Reihe von Optimierungen haben unsere Magnetmuster-Erkennungssensoren ein ausgereiftes Produktionsniveau erreicht, und wir bieten hohe Fertigungskapazitäten, wettbewerbsfähige Preisgestaltung, höchste Qualität und Zuverlässigkeit, die bei allen Anwendungen in diesem Bereich anerkannt wird. Unsere Geräte sind auf Flexibilität ausgerichtet für verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, u. a. für alternative Anzahl von Kanälen, Ergänzung von digitalen Schnittstellen oder höhere Auflösungen auf 5-DPI (5 mm/Kanal) oder 10-DPI (2,5 mm/Kanal). Dies sind unkomplizierte Erweiterungen der bestehenden Designs, die mit unseren etablierten Fertigungsverfahren ohne größere Umgestaltung kompatibel sind", sagte Dr. Song Xue, Vorstandsvorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. "Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, alle Vorteile der TMR-Technologie durch ein nachhaltiges Fertigungsangebot mit verbesserter Qualität und Kosteneffizienz für unsere Kunden bereitzustellen und wir wollen sie dabei unterstützen, die neuen Herausforderungen bei Anwendungen der nächsten Generation zu meistern."

TMR6xxx-Produkte von MDT umfassen:

5 mm Einzelkanal: TMR6401/TMR6401C/TMR6501

30 mm 3-Kanal: TMR6403

40 mm 4-Kanal: TMR6404X

60 mm 6-Kanal: TMR6206L/TMR6406L/TMR6406X, TMR6206D mit digitalen Ausgängen

90 mm 9-Kanal: TMR6209

120 mm 12-Kanal: TMR6212LA

180 mm 18-Kanal: TMR6218LA/TMR6218XA

100-DPI magnetische Bildsensoren: TMR6306/TMR6309/TMR6318 mit jeweils 216/360/720 Pixels, integriert in einer ASIC zur Signalauswertung mit einer 5 MHz Serial Clock, die von MDT konzipiert wurde

10-DPI magnetische Bildsensoren: TMR6318C als spezifisch angepasste Version von TMR6318 mit 72 Pixels in 180 mm

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Beijing, Shanghai, Chengdu und Ningbo (China), in Osaka (Japan) und in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigem Eigentum aufgebaut und hochmoderne Fertigungskapazitäten entwickelt, die die Serienproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren unterstützen können, um anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen wird von einem Kernteam aus führenden und erfahrenen Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen geleitet, und ist dem Ziel verpflichtet, Mehrwert für seine Kunden zu generieren und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

