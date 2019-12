Die wefox Group verdoppelt ihre Series-B-Runde auf USD 235 Millionen

Rekordsumme für InsurTechs

Berlin (OTS) -

Die wefox Group erweitert ihre diesjährige Finanzierungsrunde um weitere 110 Millionen USD und bleibt auf Wachstumskurs.

Angeführt wird das Investment von OMERS Ventures, gefolgt von Merian Chrysalis und Samsung Catalyst Fund.

Erst im März dieses Jahres erhielt die wefox Group bei ihrer Series-B Finanzierung 125 Millionen USD unter Führung der Mubadala Ventures.

Die wefox Group erweitert ihre diesjährige Finanzierungsrunde um weitere 110 Millionen US-Dollar. Damit kommt das InsurTech auf rekordträchtige USD 235 Millionen in 2019. Angeführt wird das neue Investment von OMERS Ventures, Merian Chrysalis und Samsung Catalyst Fund. Auch Bestandsinvestoren wie Mubadala Ventures aus Abu Dhabi, das chinesische FinTech CreditEase und die spanische VC Mundi Ventures sind erneut an der Finanzierung beteiligt.

Seit der Gründung 2015 hat die wefox Group mit knapp 400 Mitarbeitern ihr jährliches Umsatzniveau auf über 100 Millionen USD gesteigert. Das Unternehmen ist bereits in sechs Ländern aktiv und verfügt über mehr als eine halbe Millionen Kunden. Bereits im März 2019 sammelte die wefox Group in ihrer Series-B-Finanzierung eine deutsche Rekordsumme von 125 Millionen US-Dollar ein und weckte dadurch das Interesse weiterer internationaler Investoren. Insbesondere die wirtschaftlichen Erfolge der Tochterunternehmen wefox und ONE Insurance trugen zur Erweiterung der diesjährigen Investitionen bei.

“Wir freuen uns, dass wir OMERS Ventures als neuen Lead-Investor gewinnen konnten. Zusammen mit Merian Chrysalis und dem Samsung Catalyst Fund haben zudem wir weitere namhafte Investoren gefunden. Mit unseren neuen Partnern werden wir das bestehende Geschäft ausbauen und so unsere Expansionspläne für 2020 vorantreiben. Bereits in diesem Jahr konnten wir unser Wachstum vervierfachen. Unser langfristiges Ziel ist es, die größte Versicherungsgesellschaft der Welt zu werden.”, sagt Julian Teicke, Gründer und CEO der wefox Group.

Tochter-Unternehmen auf Wachstumskurs

In diesem Jahr fokussierte sich die wefox Group auf die Umsatzsteigerung ihrer digitalen Distributionskanäle, um eine Plattform zu schaffen, die Versicherungsgesellschaften, Makler und Kunden weltweit miteinander verbindet. Der Digitalversicherer ONE Insurance ist schon heute das am schnellsten wachsende Versicherungsunternehmen in Deutschland. ONE konnte innerhalb des letzten halben Jahres ihr jährliches Umsatzniveau auf 30 Millionen US-Dollar um ein Vielfaches erhöhen, bei einer Schadenquote unter 40 %.

wefox Austria fusionierte zu Beginn dieser Woche mit der größten Vereinigung österreichischer selbständiger Versicherungsmakler „DIE Maklergruppe“. Die Unternehmen treten ab sofort gemeinsam unter der Marke wefox am österreichischen Markt auf.

Neue strategische Partnerschaften

Angeführt wird die Finanzierung von der kanadischen Risikokapitalgesellschaft OMERS Ventures. Zu den weiteren Investoren zählen der auf New Data Economy und Mobile spezialisierte Samsung Catalyst Fund sowie die britische Investmentgesellschaft Merian Chrysalis.

“Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Julian und seinem ambitionierten Team die Transformation der Versicherungsbranche voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass der Ansatz der wefox Group, die Datenhoheit in die Hände der Kunden zu geben einen enormen Mehrwert für die weltweite Versicherungsindustrie haben wird.”, sagt Henry Gladwyn, Direktor von OMERS Ventures.

“Die wefox Group ist ein spannendes Beispiel für ein schnell wachsendes Unternehmen, das Daten und KI nutzt, um die Versicherungsindustrie zu verändern. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit, die verschiedensten Kundensegmenten einen enormen Mehrwert bieten wird." , sagt Young Sohn, Präsident und Chief Strategy Officer von Samsung und Vorstandsvorsitzender von HARMAN.

