Keeogo(TM) darf CE-Kennzeichnung tragen - Keeogo(TM) des Herstellers B-Temia darf CE-Kennzeichnung tragen, kann in Ländern der EU vertrieben werden

Quebec City, Kanada (ots/PRNewswire) - - B-Temia Inc. (das "Unternehmen"), ein kanadisches Robotertechnologie-Unternehmen, das zu den Marktführern im Bereich der Mobilitätshilfsmittel zählt, gibt heute bekannt, dass es ab sofort die Autorisierung der benannten Stelle, des British Standard Institute (BSI) besitzt, die CE-Kennzeichnung auf seinem Mobilitätshilfsmittel mit Motorenantrieb KeeogoTM anzubringen. Durch die CE-Kennzeichnung öffnen sich dem Unternehmen neue Märkte und eine Markteinführung von Keeogo in den 28 Ländern der Europäischen Union wird ermöglicht. Die Registrierung des Produkts in einigen asiatischen Ländern wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Stephane Bédard, Präsident und CEO des Unternehmens, erklärt dazu: "Das sind gute Nachrichten für unsere Kunden. B-Temia erhält nun, nach jahrelanger Optimierung der Leistungsfähigkeit und Sicherheit seiner hochinnovativen Technologie, die Freigabe für den Vertrieb von Keeogo auf dem europäischen Markt und die Möglichkeit, die Zulassungsverfahren in vielen anderen Ländern, in denen die CE-Kennzeichnung anerkannt wird, zu beschleunigen. Diese Zertifizierung ist einer der wichtigsten Meilensteine in unserem globalen Expansionsplan, den wir 2017 mit unserem Partner in Asien Wistron Corp eingeleitet haben, und sie stimmt uns sehr zuversichtlich für die Zulassungen, die wir derzeit für weitere Regionen beantragen", fügt Herr Bédard hinzu.

Alexandre Jokic, Vizepräsident für Zulassungsangelegenheiten, ergänzt "Die von der Behörde ausgestellte Verwendungszulassung ist die breiteste und vielseitigste auf dem Markt für Exoskelette. Keeogo ist demnach zur Unterstützung von Nutzern mit Muskel-Skelett-Schwächen oder Instabilität der unteren Extremitäten indiziert und verleiht diesen Nutzern Kraft und Stabilität und unterstützt sowohl in Kliniken als auch zu Hause ihre ambulanten Tätigkeiten (z.B. Beim Gehen, Treppe hinauf- und hinuntersteigen, Sport und alltäglichen Tätigkeiten)". Die Verwendungszulassung bietet die für diesen Markt erforderliche wirtschaftliche Vielseitigkeit.

Über Keeogo(TM)

KeeogoTM ist ein von B-Temia entwickeltes Mobilitätshilfsmittel mit Motorenantrieb für die unteren Gliedmaßen. Seine firmeneigene DermoskeletonTM Technologie besteht aus einem neuartigen leichtgewichtigen Exoskelett, das als effektive Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine fungiert. Es erkennt die Bewegungen einer Person, reagiert darauf und unterstützt diese anschließend mithilfe eines von hochmoderner Software angetriebenen Motors. Keeogo, eine Abkürzung für "Keep on going", hilft Menschen mit Kniearthrose, mit Erkrankungen der Muskulatur oder neurodegenerativen Erkrankungen, Rückenmarks- oder Hirnverletzungen und anderen Verletzungen, welche die Mobilität beeinträchtigen. KeeogoTM findet Einsatz als Rehabilitationsgerät in Kliniken oder als persönliches Hilfsmittel zur Unterstützung bei täglichen Aktivitäten zu Hause, am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit. KeeogoTM ist in Kanada im Handel erhältlich und trägt das CE-Zeichen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: www.keeogo.com.

Über B-Temia Inc.

B-Temia ist ein innovatives, im Jahre 2010 gegründetes, kanadisches Robotertechnologie-Unternehmen, das innovative Produkte für den wachstumsstarken Markt der "Human Augmentation Systems" entwickelt und vertreibt. B-Temia arbeitet über einen globalen Verbund aus Gesellschaften, zu denen B-Temia Inc., B-Temia Asien und B-Temia USA Inc. gehören, in den Bereichen Medizin, Industrie und Militär. B-Temia ist im Besitz einer patentierten Technologie namens Dermoskeleton(TM), welche die Mobilität der Nutzer wiederherstellt, erhält oder verbessert. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: www.b-temia.com.

Hinweis: KeeogoTM besitzt keine Zulassung der Food and Drug Administration in den Vereinigten Staaten.

Information - B-Temia

Quelle:B-Temia Inc.4780, Media:Nathalie

St-Félix Street, Suite McLaughlinKommunikationTelefon:

105St-Augustin-de-Desmaures +1 418-653-1010 Durchwahl

(Québec) G3A 2J9 240E-Mail: www.b-temia.com | nathalie.mclaughlin @ b-temia.com www.keeogo.comTelefon: +1

(418) 653-1010E-Mail: info @ b-temia.com