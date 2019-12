Johannes Kepler Universität Linz und IST Austria hocherfreut über Aufnahme in ELLIS-Netzwerk

Linz (OTS) - Mit dem Institut für Machine Learning und dem LIT AI Lab der JKU sowie dem IST Austria wurden zwei österreichische Forschungseinrichtungen ausgewählt, um ELLIS Standorte einzurichten. Ein Beweis für die Qualität der Forschung in diesem Bereich, wie Professor Sepp Hochreiter (JKU) und Professor Christoph Lampert (IST Austria) festhalten. ELLIS will ein europäisches Netzwerk aufbauen, um wegweisende Grundlagenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und des maschinellen und Deep Learnings zu vertiefen und Exzellenz-Institute zu fördern und zu vernetzen.

Professor Christoph Lampert, Koordinator des ELLIS-Standorts am IST Austria hält fest: „Entwicklungen im maschinellen Lernen werden sich auf uns alle und auf unsere gesamte Gesellschaft auswirken. Die Grundlagenforschung wird der Schlüssel sein, um nicht nur zu verstehen, was moderne maschinelle Lernsysteme tun, sondern auch warum. Wir sollten die Beantwortung dieser Fragen nicht ForscherInnen in Amerika und Asien überlassen, sondern auch europäischen WissenschaftlerInnen eine führende Rolle zuweisen.“ Die Gruppe von Lampert erforscht, wie man Methoden des maschinellen Lernens kontrollierbar, rechenschaftspflichtig und vertrauenswürdiger macht, was auch etwa in der automatischen Bilderkennung angewendet wird.

Sepp Hochreiter, Professor an der Johannes Kepler Universität Linz und Mitglied des Direktorsboards von ELLIS, erklärt: „Es ist ein großer Erfolg für die JKU und das LIT AI Lab, neben 16 anderen Units, aufgrund wissenschaftlicher Exzellenz im Bereich KI und des maschinellen Lernens europaweit ausgewählt zu werden. Durch Deep Learning zusammen mit großer Rechenleistung und großen Datenmengen haben wir erreicht, dass die KI Innovationen in der Industrie vorantreibt. So gestalten wir die Gesellschaft von morgen. Die neugegründeten ELLIS Units sind das beste Instrument, um den Wohlstand und die europäischen Werte zu erhalten. Sie fördern Entwicklung, Gewinnung und Bindung von Spitzenkräften in der KI und insbesondere im maschinellen Lernen. Deshalb bilden die ELLIS-Units einen Meilenstein in der europäischen KI-Initiative und werden Europas Zukunft in der KI prägen und helfen unser Leben zu verbessern.“

Weitere Informationen und Details zu ELLIS finden Sie auf https://www.ellis.eu.

Offizielle Aussendung von ELLIS

Rückfragehinweise:

Media Contact ELLIS

Linda Behringer

Scientific Coordination Office

Max Planck Institute for Intelligent Systems

Ph +49 711 689 3552

behringer @ is.mpg.de

Media contact IST Austria

Kathrin Pauser

kathrin.pauser @ ist.ac.at

Ph +43 676 7016752



Rückfragen & Kontakt:

Media contact Johannes Kepler University Linz

Juergen Schwarz

juergen.schwarz @ jku.at

Ph +43 664 602468352