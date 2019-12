EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG /Berichtigungsbedarf des Firmenwertes der Resource Well Completion Technologies, Inc. zum 31.12.2018 nach einer Prüfung gemäß Rechnungslegungs-Kontrollgesetz

Ternitz - Die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) hat den Konzernabschluss der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) zum 31. Dezember 2018 sowie den Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 gemäß Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL-KG) geprüft. Entsprechend der heutigen vorläufigen Mitteilung der Prüfstelle besteht ein wesentlicher Berichtigungsbedarf hinsichtlich des Firmenwerts der Cash Generating Unit (CGU) Resource Well Completion Technologies, Inc. (Resource) zum 31. Dezember 2018. Der Firmenwert dieser CGU betrug MEUR 23,7 per 31. Dezember 2018. Das Ausmaß der möglichen Berichtigung könnte sich in dieser Größenordnung bewegen. SBO erwartet, dass das vorläufige Prüfungsergebnis in den nächsten Wochen per Bescheid bestätigt wird.

Die CGU Resource besteht heute in der per 31.12.2018 geprüften Form nicht mehr. Per 01.10.2019 wurden Resource und die SBO-Tochtergesellschaft Downhole Technology zur neuen CGU "The WellBoss Company" zusammengeschlossen. Das neu entstandene Unternehmen hat hohe Zukunftspotenziale und kombiniert die Innovationskraft der Resource mit der Vertriebsstärke der Downhole Technology. Diese Zukunftspotenziale wurden bei der Korrektur per 31.12.2018 nicht berücksichtigt.

Auf Basis des finalen Bescheides wird SBO die erforderlichen Korrekturen vornehmen und veröffentlichen. Vor Berichtigung betrug das Konzerneigenkapital zum 31.12.2018 MEUR 368,2 und die Eigenkapitalquote 40,9 %. Die Korrekturen des Konzernabschlusses 2018 werden das Konzerneigenkapital zum 31.12.2018 in der oben genannten Höhe bzw. die Eigenkapitalquote um bis zu 1,6 Prozentpunkte reduzieren. Diese Korrekturen werden auch in den Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 einfließen.

Die nicht cash-wirksame Berichtigung des Firmenwerts zum 31.12.2018wird auf das Ergebnis 2019 und auf den Vorschlag über die Dividende keinen Einfluss haben. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 soll gegenüber dem Vorjahr erhöht und voraussichtlich mit EUR 1,20 pro Aktie festgesetzt werden. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt am 18.03.2020.

