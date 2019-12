Neuer Geh- und Radweg in Altenberg fertiggestellt

LR Schleritzko: Verbesserung der Radweginfrastruktur in der Region

St. Pölten (OTS/NLK) - Der neue Geh- und Radweg in Altenberg im Gemeindegebiet von St. Andrä-Wördern wurde im Zuge der Landesstraße L 118 kürzlich fertiggestellt. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Tulln in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund zwei Monaten aus. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 180.000 Euro und werden je zur Hälfte vom Land Niederösterreich und der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern getragen. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meinte dazu: „Mit dem Bau des Geh- und Radweges entlang der Landesstraße 118 in Altenberg wurde ein weiteres Teilstück eines Gesamtprojektes für die Verbesserung der Radweginfrastruktur in der Region geschaffen und damit die Verkehrssicherheit für die Fußgänger und Radfahrer maßgeblich erhöht.“

Die Errichtung des Geh- und Radweges in Altenberg erfolgte am nördlichen Fahrbahnrand der Landesstraße L 118 vom Ortsbeginn Altenberg bis zur Kreuzung mit der Wiesengasse auf einer Länge von rund 300 Metern. Die Breite des kombinierten Geh- und Radweges beträgt zwischen 2,2 Metern und 4,7 Metern, stellenweise gibt es Grünstreifeninseln zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg. Weiters wurde auf der Südseite der Landesstraße L 118 für Fußgänger vom Ortsgebiet Wördern kommend der Gehsteig um rund 50 Metern bis zu einer geeigneten Querungsstelle zum nördlich gelegenen kombinierten Geh- und Radweg errichtet. Die Querungsstelle wurde mit Gehsteigabsenkungen behindertengerecht ausgeführt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

