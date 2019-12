dm entwickelt klimaneutralisierte Produkte

dm listet klimaneutrale Produkte der Industriepartner bevorzugt ein

Salzburg/Wals (OTS) - Die Beratung der Sachverständigen und politisch Verantwortlichen bei der Weltklimakonferenz in Madrid hat Auswirkungen auf die künftige Sortimentsgestaltung von dm drogerie markt. Wurden schon bisher Produkte „mit ökologischem Mehrwert“ bevorzugt gelistet, so schenkt man bei dm künftig dem Klimaschutz besondere Aufmerksamkeit und will verstärkt klimaneutralisierte Produkte anbieten. Dazu wird dm eigene Produkte entwickeln und klimaneutrale Produkte anderer Anbieter verstärkt in die Regale bringen. Hierzu wird dm mit dem Institut für Technischen Umweltschutz der TU Berlin und Herstellpartnern der dm eigenen Marken zusammenarbeiten, um den CO2-Ausstoß zügig und bei vielen Produkten reduzieren zu können. „Wir möchten mit Pioniergeist vorangehen und mit den klimaneutralisierten Produkten einen relevanten Beitrag zur CO2-Reduktion leisten sowie die Menschen dabei unterstützen, ihren Alltag klimafreundlicher zu gestalten“, erklärt dm Geschäftsführerin Petra Gruber.

Die nicht vermeidbaren Umweltauswirkungen will dm drogerie markt verursachungsgerecht ausgleichen. So sollen zum Neutralisieren der CO2-Bilanz entsprechende Aufforstungsprojekte da, wo es ökologisch sinnvoll ist, vorgenommen werden. Eine Ökobilanzierung der Produkte durch das Institut für Technischen Umweltschutz der TU Berlin bildet die Basis für das Vorhaben. „Die Ökobilanzierung zeigt Schritt für Schritt, welche Auswirkungen ein einzelnes Produkt auf die Umwelt hat – von der Rohstoffbeschaffung über Produktion und Verpackung bis hin zur Entsorgung. Mit diesen Erkenntnissen lassen sich Produktionsprozesse nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten“, erläutert Kerstin Erbe, als dm Geschäftsführerin in Deutschland verantwortlich für die Entwicklung der dm eigenen Marken. dm lässt nun mit den Herstellern die Ökobilanzen von Produkten berechnen und auswerten. Auf diesen Berechnungen der TU Berlin unter Federführung von Prof. Dr. Matthias Finkbeiner fußt die Entwicklung klimaneutralisierter Produkte.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher

dm drogerie markt Österreich



movea marketing GmbH & Co KG

Ernst-Grein-Straße 5, 5026 Salzburg

Tel.: 0662/64 35 79-0

E-Mail: presse @ dm.at