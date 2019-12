Wölbitsch: Rot-Grün macht das Leben der Wienerinnen und Wiener teurer!

Wien liegt bei Pro-Kopf-Einkommen auf letztem Platz - Leistbares Leben in Wien endlich sicherstellen

Wien (OTS) - „Rot-Grün macht das Leben der Wienerinnen und Wiener immer teurer. Die aktuellen Zahlen, die das verfügbare Einkommen in privaten Haushalten darstellen, sind mehr als alarmierend!“, so Stadtrat Markus Wölbitsch. „Wien müsste als Metropole Wirtschaftsmotor und ganz vorne dabei sein unter den österreichischen Bundesländern. Stattdessen ist die Stadt in den vergangenen Jahren stetig weiter zurückgefallen und belegt in diesem Jahr den letzten Platz. Diese Probleme sind von der rot-grünen Stadtregierung hausgemacht.“

Rot-Grün verteuert das Leben für die Wienerinnen und Wiener immer weiter. Gleichzeitig macht die Stadt Wien alleine heuer neue Schulden von zumindest 162 Mio. Euro. Zudem habe Rot-Grün bereits früher ein Nulldefizit versprochen und dann nicht eingehalten. „Die Stadt Wien muss endlich wie der Bund auf finanziell gesunden Füßen stehen. Wien muss runter mit den Schulden, runter mit den Gebühren und mehr Geld für die Wienerinnen und Wiener zur Verfügung stellen“, so Wölbitsch weiter. Pikant sei, dass die Stadt seit 2011 Gebührenüberschüsse in Höhe von 1,21 Mrd. Euro angehäuft hat – die Gebühren für Wasser, Müll und Abwasser etwa wurden 2019 erhöht, Parken wird ab 2020 teurer. Wölbitsch plädiert hier einmal mehr für die Abschaffung des Valorisierungsgesetzes zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Auch die angekündigte Verwaltungsreform von Rot-Grün im Jahr 2016 sei im Sand verlaufen. Hier würde es viel Potenzial geben. Als weitere Forderung führt Wölbitsch die Umsetzung von Tourismuszonen ins Treffen: „Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit ist Wien voll von Touristen, die am Sonntag vor verschlossenen Ladentüren stehen. Dadurch geht viel Wertschöpfung verloren, die unsere Stadt dringend braucht. Machen wir einen Schritt zur Weltstadt und setzen Tourismuszonen in Wien endlich um.“

„Klar ist: Wien hat ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Bürgermeister Ludwig ist gefordert, leistbares Leben in Wien für alle Bewohnerinnen und Bewohner sicherzustellen“, so Markus Wölbitsch abschließend.

