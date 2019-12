Heinisch-Hosek weist Missinterpretation zurück – Gewaltschutz lässt keine Verzögerungen zu

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek weist die Missinterpretation ihrer heutigen Aussagen in Bezug auf Gewaltschutz zurück. „Mir geht es darum, dass wir rasch zu effektiven Beschlüssen für einen besseren Gewaltschutz kommen. Wenn durch Verzögerungen in der parlamentarischen Arbeit ein rascher Beschluss eines Maßnahmenpakets verhindert wird, dann steht das dem Ziel eines besseren Schutzes von Frauen vor Gewalt entgegen. Unser gemeinsames Ziel muss aber sein, Gewalttaten zu verhindern“, so Heinisch-Hosek. **** (Schluss) ls/ah/mp

