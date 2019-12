ÖMG lud zu rauschender Weihnachtsparty

Marketing, Mistelzweig und Rock ’n’ Roll

Wien (OTS) - Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) lud am Montag, dem 9. Dezember, zum weihnachtlichen Jingle & Mingle ins Il Toro in der Wiener Innenstadt. Rund 100 Marketer und Vertreter der Kommunikationsbranche nutzten die Gelegenheit zum feierlichen Jahresausklang.

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft feierte am vergangenen Montag beim weihnachtlichen After Work-Networking mit Gästen aus den Reihen der ÖMG-Mitglieder, Interessierten und bekannten Gesichtern der Marketingbranche. Man ließ das vergangene Jahr Revue passieren und diskutierte über Trends, Themen und Innovationen, die das Folgejahr bereithält. „Die ÖMG wird im kommenden Jahr mit neuen Formaten und spannenden Insights die Mitglieder überraschen“ , blickt ÖMG-Präsidentin Barbara Rauchwarter auf die kommenden zwölf Monate.

ÖMG-Vorstand feiert sein einjähriges Jubiläum

Der vor über einem Jahr neu besetzte ÖMG-Vorstand nutzte den Abend, um über das vergangene Jahr zu rekapitulieren. Nicht nur ein sattes Mitglieder-Plus, sondern auch eine hohe Dynamik in der Kooperation mit anderen Verbänden, wie zum Beispiel der Marketing Circle Austria – wofür sich die vier größten Kommunikationsverbände DMVÖ, MCÖ, iab austria und die ÖMG zusammenschlossen hatten. Daneben waren noch Kooperationen wie jene mit dem Handelsverband oder mit Google und dem CCA die Highlights im Jahr 2019. „Wir sind bereits mitten in den Planungen des nächsten Events in Kooperation mit anderen Verbänden der Branche. Für uns ist es wichtig und gut, dass alle Verbände gemeinsam für Know-how und Austausch im Marketingbereich sorgen“ , ließ ÖMG-Präsident Alexander Oswald bereits anklingen.

Marketing rockt!

Neben einer breiten Auswahl verschiedenster Köstlichkeiten sowie einer Champagner- und Sektverkostung von Weinreisen Austria sorgte ein Live-Auftritt der Band „Testbild“ mit Vorstandsmitglied Manfred Gansterer für einen „stimmungsvollen“ Abschluss des Abends.

Gesehen wurden dabei unter anderem Gerhard Günther (Digitalsunray Media), Cosima Serban (&US), Eva Mandl (Himmelhoch PR), Martin Wilfing (DMVÖ), Christian Spath (Mediasupport GmbH), Jürgen Tarbauer (OMNES), Andreas Cieslar (Casinos Austria AG), Herbert Rohrmair (Sherpas Consulting), Harald Fleischer (ÖAMTC), Andreas Ladich (Flughafen Wien), Jan Gorfer (ÖMG), Maimuna Mosser (ÖMG und IKEA), Evelyn Herl (ÖMG und Western Union), Sabrina Oswald (ÖMG und FUTURA), Sonja Felber (ÖMG und AHVV Verlags GmbH) und noch viele mehr.

