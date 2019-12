Kontaktmessung der Österreichischen Fußball-Bundesliga der Runden 1-15: Durchschnittlich 1,75 Mio. Fußball-Fans pro Spieltag

Steigende Kontaktsumme von Sky und seinen Medienpartnern für die Spieltage 1-15 der Österreichischen Fußball-Bundesliga: 1,75 Mio. Fans pro Spieltag

Wien (OTS) - Während die Spannung mit Blick auf den Finaldurchgang steigt, erfreut sich die neue 12er Liga wachsender Beliebtheit. Den November mit eingerechnet stieg die Kontaktsumme an den Spieltagen 1-15 nochmal leicht auf 1,75 Mio. Fans pro Spieltag an. Über alle Verbreitungswege betrachtet sehen immer mehr Fans die Österreichische Fußball-Bundesliga.

Insgesamt verfolgten seit Saisonbeginn durchschnittlich 1,75 Millionen Zuseher pro Spieltag die Live-Spiele auf Sky und A1 sowie alle Highlight-Sendungen bei Sky und seinen Medienpartnern. Darin enthalten ist auch das umfassende digitale Angebot wie die Streaming-Plattform Sky X und SkySportAustria.at.

In die Kontaktsummen-Messung inkludiert sind auch der Free-to-Air Montag bei Sky mit den Formaten „Die Abstauber“ und „Dein Verein“ sowie alle weiteren Sendungen der Partner der Medienallianz inklusive des ORF und OE24. Eingerechnet wurde hierbei ausschließlich die reine Fußball-Bundesliga Berichterstattung, multithematische Sportsendungen wurden nicht in die Messung einbezogen.

Die Ergebnisse beruhen auf einer Erhebung von Sky Österreich, Angaben der Arbeitsgemeinschaft Teletest (AGTT) und Daten der Medienpartner. Bereits seit Ende 2018 arbeitet Sky gemeinsam mit Medienpartnern wie A1, oe24 oder Laola1 an neuen Messmodellen.

Enthalten in der Analyse: Sky Live Spiele, Sky Live Vor-, Halbzeit- und Nachberichterstattung, Sky Go, Sky Ticket, Sky Bars, Sky Highlights und Bundesliga Shows, skysportaustria.at, Sky YouTube Channel, A1 Live Spiel, oe24 Bundesliga Show, oe24 digital, Laola1, ORF Highlight Shows Samstag und Sonntag. Digitale Verwertung ORF und Vereins TV ("Dein Verein") auf Vereins-Websites nicht enthalten.

