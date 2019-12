FPÖ – Fuchs: Weltwirtschaftslage erholt sich – ein guter Anlass für ein Nulldefizit

Schwarz-Grün lässt hemmungslose Schuldenmacherei befürchten

Wien (OTS) - „Trotz internationaler Schwierigkeiten wie dem Handelskrieg zwischen den USA und China stabilisiert sich die Weltwirtschaftslage“, freute sich der freiheitliche Finanz- und Budgetsprecher NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs über die aktuellsten Meldungen, wonach zwar das weltweite Wachstum von 3,5 Prozent nicht jenes von 2018 erreicht, aber immer noch sehr beachtlich und auch konstant ist.

„Diese erfreuliche Lage gäbe eigentlich den schwarz-grünen Verhandlern einen guten Rückenwind, mit Disziplin und Sachverstand ein Nulldefizit zu erreichen. Die Freiheitliche Partei hat dafür in ihrer Regierungsverantwortung die Basis geschaffen. Zu befürchten ist allerdings, dass der ‚Linksdrall‘ in einer schwarz-grünen Koalition eine hemmungslose Schuldenmacherei auf Kosten des Steuerzahlers wiederaufleben lässt“, so Fuchs.

„Mangelnde Budgetdisziplin dürfte generell eine linke Marotte sein, denn auch die SPD in Deutschland stellt ein Nulldefizit in Frage und unsere SPÖ ist ja für ihr nicht vorhandenes Verantwortungsgefühl für das Geld der Bürger bekannt und berüchtigt“, betonte Fuchs.

