ORF SPORT + mit der Eiskunstlauf-Pressekonferenz

Am 11. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 11. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Eiskunstlauf-Pressekonferenz um 10.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.45 Uhr, die Höhepunkte von der Damen-Abfahrt in Lake Louise um 19.00 Uhr und vom Amadeus Horse Indoors (CSI4* Grand Prix Salzburg) um 20.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Themen der Eiskunstlauf-Pressekonferenz am 11. Dezember in Wien sind unter anderem die Europameisterschaft, die von 20. bis 26. Jänner in Graz stattfindet, und die Staatsmeisterschaften, die von 11. bis 14. Dezember in Klagenfurt über die Bühne gehen. Bei der Pressekonferenz mit dabei sind unter anderem das österreichische Paar Miriam Ziegler und Severin Kiefer sowie Olga Mikutina, Stefanie Pesendorfer und Luc Maierhofer. Reporterin ist Gabi Jahn.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

