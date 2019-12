Donaustadt: Stadl-Konzert mit Jazz-Star Carole Alston

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges bei den bisherigen Konzerten hat der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ abermals die prominente Jazz-Sängerin Carole Alston für einen Auftritt im gemütlichen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) engagiert: Am Freitag, 13. Dezember, begeistert die im In- und Ausland geschätzte Künstlerin sowohl mit Jazz-Standards als auch mit Liedern aus ihren Tonträgern, darunter die CDs „In The Fold“ und „For My Sisters“. Das Trio des formidablen Pianisten Markus Gaudriot begleitet Carole Alstons hinreißende „jazzige“ Gesänge. Das empfehlenswerte Konzert startet um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ setzt schon seit Jahren im Donaustädter Bezirksteil Eßling spannende kulturelle Akzente. Von Konzerten aller Art (Klassik, Jazz, Swing, Blues, Rock’n Roll, u.v.a.) bis zu Lesungen, Ausstellungen und Festivitäten reichen die Aktivitäten des ehrenamtlich tätigen Vereinsteams. Auskünfte zu den nächsten Projekten erteilt die Obfrau, Angela Hannappi, unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Anfragen an die Vereinsleitung via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

