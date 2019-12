Wr. Neustadt öffnet 2020 seine Tore als Meeting Hotspot für die österreichische Kongresscommunity

Wien/Wr. Neustadt (OTS) - Von 6. bis 7. Juli 2020 lädt das Austrian Convention Bureau (ACB) die Player der heimischen Meeting Industrie zur Jahrestagung Convention4u nach Wr. Neustadt, Niederösterreich.

Das Austrian Convention Bureau, Dachverband der österreichischen Tagungsbranche, bringt mit seiner Jahrestagung von und für TagungsexpertInnen jährlich die Kongresscommunity aus ganz Österreich zusammen. Ziel der Convention4u ist es, die Teilnehmenden fortzubilden und zu inspirieren sowie die Meeting Hotspots des Landes zu präsentieren. 2020 treffen Kongressbegeisterte und -interessierte, Veranstaltungsorganisatoren, Dienstleister und Betriebe, Profis und jene, die es noch werden wollen in Wr. Neustadt aufeinander. Gastgeber ist das 2019 eröffnete Veranstaltungszentrum Kasematten, eine einzigartige Kombination aus historischen und modernen Elementen, in Kooperation mit dem ebenfalls neu eröffneten Seminarhotel Hilton Garden Inn.

„Im ACB sind wir bereits voller Tatentrang. Es werden Green Meeting Vereinbarungen getroffen, Sponsorenverträge unterzeichnet, ExpertInnnen eingeladen und kreative Programmpunkte auch außerhalb des Kongresshauses geplant. Ich freue mich sehr über die gute Zusammenarbeit mit dem lokalen Team von Convention Bureau Niederösterreich, Convention Bureau Wr. Neustadt, Kasematten und Hilton. Gemeinsam werden wir eine einzigartige Veranstaltung 2020 in Wr. Neustadt auf die Beine zu stellen.“, sagt ACB-Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch zum aktuellen Stand der Planung. So viel kann schon verraten werden: Das zweitägige Programm, aufgeteilt auf mehrere Sessionstreams, wird ein breitgefächertes Themenangebot bieten. Hier können die Teilnehmenden neues Wissen und Inspiration für ihre tägliche Arbeit mitnehmen. Außerdem wird das Voneinander Lernen und der direkte Austausch untereinander im Fokus stehen. Dafür wird die Community mit unterschiedlichen Formen der Wissensvermittlung und Motivation experimentierten. Und wenn Anbieter mit Kunden in einen spannenden Diskurs treten, um neue Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu erarbeiten, dann heißt es auch 2020 wieder „Meet the Planner“.

Die Convention4u ist Garant dafür, die MitarbeiterInnen der österreichischen Tagungsindustrie noch stärker miteinander zu vernetzen und fortzubilden. Sie leistet damit einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Steigerung der Servicequalität und Förderung des gesamten Tagungsmarktes Österreichs.

Registraturstart | 7. April 2020

c4u.acb.at

Save the date

Wann | 6. - 7. Juli 2020

Wo | Kasematten Wr. Neustadt

Convention4u 2020

Jahreskongress der österreichischen Meeting Industrie von und für TagungsexpertInnen 2020 in Wr. Neustadt.

Datum: 06.07.2020

Ort: Kasematten Wiener Neustadt

2700 Wiener Neustadt, Österreich

Url: http://c4u.acb.at

