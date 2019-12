Großbauer: Haus der Geschichte an Parlament anbinden

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Für ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer ist eine Erweiterung und eine Anbindung des Hauses der Geschichte (HDGÖ) an das Parlament wichtig und notwendig. Damit reagiert sie auf die laufende Debatte über die künftige Neuausrichtung dieses Museums, das sich der Geschichtsaufbereitung und Geschichtsvermittlung widmet.

Anlass zur aktuellen Diskussion ist der jüngst erschienene Evaluierungsbericht, der Anfang dieses Jahres vom damaligen Bundesminister Gernot Blümel in Zusammenarbeit mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in Auftrag gegeben und vorgestern vorgestellt wurde. „Die Arbeit des Expertenteams ist eine wichtige Grundlage für weitere Überlegungen und Planungen, in welche Richtung das Haus der Geschichte künftig gehen soll“, so Großbauer.

„Klar ist, dass eine umfassende und moderne Präsentation unserer Geschichte mehr Platz braucht“, fährt Großbauer fort. „Und wichtig ist auch, dass der künftige Ort für das Haus der Geschichte parteipolitisch neutral ist. Damit würde sich der Heldenplatz natürlich anbieten. Und auch eine inhaltliche Anbindung an das Parlament ist für uns ein großes Anliegen. Denn das Parlament als Zentrum der parlamentarischen Demokratie in Österreich ist auch Zentrum der Geschichte unseres Landes.“

„Wir sind dankbar für den Evaluierungsbericht und die Arbeit der Expert/innen.“ Schon Gernot Blümel habe als Kulturminister darauf hingewiesen, dass gerade ein so sensibles Thema wie die Interpretation der jüngeren Zeitgeschichte auf einem möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens aufbauen sollte. Großbauer: „Ich bin mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka einer Meinung, dass Geschichte nicht nur das ist, was hinter uns liegt. Wir müssen uns mit dieser Geschichte befassen, um sie als Anleitung zur Gestaltung unserer Zukunft zu begreifen. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, mit dem HDGÖ eine eigenständige und unabhängige Institution zur Darstellung unserer Geschichte zu haben und diese wichtige Institution an das Hohe Haus anzubinden. Denn nur dort ist ein gesellschaftspolitischer Konsens gewährleistet“

