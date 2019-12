TÜV-Verband startet Kampagne für die Marke TÜV

Berlin (ots) - Vertrauensanker in einer Welt voller Veränderungen +++ Kampagne weckt mit Humor und Infotainment Interesse für Sicherheitsthemen +++ Erste gemeinsame Werbeaktion der TÜV-Unternehmen +++

Der TÜV-Verband hat in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern eine Social Media Kampagne für die Marke TÜV gestartet. "Eine Institution wie der TÜV ist in einer von technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen geprägten Welt mehr denn je gefragt", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV). "Wir müssen Sicherheit vor dem Hintergrund der Digitalisierung neu definieren, Mobilität im Angesicht des Klimawandels neu denken und unserer Verantwortung in einer globalisierten Welt gerecht werden." Die TÜV-Organisationen leisteten bei diesen Themen einen Beitrag, indem sie die digitale Sicherheit von Produkten prüfen, an den Mobilitätskonzepten der Zukunft mitwirken oder einen Beitrag für Transparenz in globale Lieferketten bringen.

"Die TÜV-Unternehmen sorgen in nahezu allen Bereichen unseres Lebens für höhere Sicherheit und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Diese Vielfalt wollen wir in der Kampagne zeigen", betonte Bühler. "Und wir wollen natürlich junge Talente für diese Themen begeistern, denn die TÜV-Unternehmen sind attraktive Arbeitgeber, die spannende Perspektiven bieten."

Wichtiges Ziel der Kampagne ist es, mit Wortwitz, Humor und informativen Elementen Einblicke in die Welt der TÜV-Organisationen zu geben. Darüber hinaus will sie dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die komplexe Welt der Prüforganisationen zu erreichen. Die wichtigsten Kommunikationskanäle der Kampagne sind die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook. Die Website www.tuev.online dient als "Content Hub" und liefert Hintergrundinformationen zu den wichtigsten Themen der TÜV-Welt. Umgesetzt wird die TÜV-Kampagne von der DOJO Werbeagentur in Berlin. "DOJO hat uns mit einem seinem kreativen Konzept voll überzeugt", sagte Bühler. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die weiteren Highlights der Kampagne." Sie ist am 9. Dezember 2019 gestartet und hat eine Laufzeit von 18 Monaten.

Die TÜV-Kampagne wird vom TÜV-Verband sowie den Unternehmen TÜV Hessen, TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV Saarland, TÜV SÜD und TÜV Thüringen getragen. Es ist die erste gemeinsame Werbeaktion für die Marke TÜV seit 1866, dem Jahr der Gründung der ersten TÜV-Organisation.

Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setzt sich für technische und digitale Sicherheit bei Produkten, Anlagen und Dienstleistungen durch unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung ein. Mit seinen Mitgliedern verfolgt der TÜV-Verband das Ziel, das hohe Niveau der technischen Sicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Welt zu schaffen.

