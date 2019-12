Taxi 40100 und der Lions Club Wien Belvedere laden zum Charity-Punsch

Die Einnahmen kommen den „Herzkindern Österreich“ zugute

Wien (OTS) - Jedes Jahr zeigt Taxi 40100 Herz und unterstützt zu Weihnachten eine oder mehrere soziale Institutionen. Nomen est omen: Heuer stellen sich die Mitarbeiter von Taxi 40100 gemeinsam mit dem Lions Club Wien Belvedere für das „Teddyhaus Wien“, ein Projekt der Herzkinder Österreich, auf die Straße. Wobei das „auf die Straße stellen“ wortwörtlich gemeint ist: Morgen Mittwoch, den 11.12.2019, werden Mitarbeiter von Taxi 40100 den ganzen Tag beim Punschstand der Lions am Graben in Wien Punsch und Glühwein ausschenken. Der Erlös kommt zur Gänze dem Teddyhaus Wien zugute.

„Es freut uns, dass wir die Eltern und betroffenen Kinder, die gerade eine schwere Zeit durchmachen und das Weihnachtsfest außerhalb ihrer vertrauten Umgebung feiern müssen, mit unserem finanziellen Beitrag unterstützen können“, so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100.

Das Teddyhaus in Wien ist ein „Zuhause auf Zeit“ für Familien, deren Kinder am Kinderherzzentrum Wien (AKH) am offenen Herzen behandelt werden müssen. Das Teddyhaus Wien umfasst acht Wohnungen und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kinderherzzentrums. „Wir machen uns dafür stark, dass die Eltern jederzeit bei ihrem Herzkind sein können“, lautet einer der Leitsätze vom Teddyhaus.

