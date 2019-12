ING Innovationsindex: Österreich auf Platz 7

Im Eurozonen-Vergleich landet Österreich auf Platz 7. Fokus auf gut ausgebildete Fachkräfte notwendig.

Wien (OTS) - „Österreich steht in Sachen Innovationskraft ganz gut da“, meint ING Ökonomin Inga Fechner, die den Innovationsindex für die ING in Österreich (www.ing.at) erstellt hat.

„Den Platz 7 hat es sich aber mit relativ hohen Investitionen in Forschung & Entwicklung ziemlich teuer erkauft“, ergänzt sie kritisch. Denn: Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt investiert Österreich von den Eurozonenländern am meisten in diesen Bereich. Dies schlägt sich aber nicht automatisch in einer Verbesserung von Produktionswachstum nieder – hier gibt es Nachholbedarf.

Um die Platzierung zu halten – oder es auf Platz 6 oder 5 zu schaffen, was durchaus realistisch scheint – fehlen ihrer Meinung nach Verbesserungen im Bereich gut ausgebildeter Fachkräfte.

Fechner: „Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück. Das Ringen um Fachkräfte wird heftiger. Bei Bildung und Ausbildung und beim Anwerben von Spezialisten sollte es intelligente, kreative Lösungen geben.“

Positiv merkt sie die diversifizierte Wirtschafts- und Handelsstruktur Österreichs an, die dafür sorgt, dass die Unternehmen hierzulande weniger stark von globalen Gegenwinden getroffen werden als in anderen europäischen Ländern einschließlich Deutschland. Dieser Vorteil sollte auch in den kommenden Jahren genutzt werden, um die Innovationskraft des Standorts Österreich weiter zu stärken.

In der Gesamtwertung holte sich Irland den ersten Platz mit einer starken Gründerszene, gut ausgebildeten Leuten und dem höchsten Beschäftigungsanteil im Hochtechnologiebereich. Unserem Nachbarland Deutschland macht dagegen die Demographie zu schaffen – es schneidet im Bereich Jugendpotenzial am schlechtesten ab und landet nur auf Platz 11.

Bundesländerranking: Wien holt den ersten Platz, das Burgenland den letzten­­

Wien belegt in vier von neun Kategorien den Spitzenplatz und führt somit deutlich die Gesamtwertung an. Die Steiermark folgt auf Platz zwei, während Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg die Plätze drei bis fünf einnehmen. Gegenüber Wien können die Bundesländer mit Patentanmeldungen (Steiermark, Oberösterreich, Vorarlberg), einer höheren Forschungs- und Entwicklungs-Quote (Steiermark) als auch einer stärkeren Betriebsdynamik punkten. Ein deutlich geringeres Jugendpotenzial, ein geringerer Anteil an tertiärer Bildung und eine schwächer ausgeprägte Startup-Szene machen jedoch letztlich den Unterschied zu Wien aus.

Salzburg, Niederösterreich und Kärnten finden sich im hinteren Feld wieder. Im Vergleich zu der Spitzengruppe gibt es in dieser Gruppe schlechtere Bewertungen in den Kategorien Forschungs- und Entwicklungsausgaben (Salzburg, Niederösterreich), bei Internetanschlüssen (Kärnten, Niederösterreich) und der Betriebsdynamik. Auch das Jugendpotenzial ist deutlich geringer. Dafür punkten die drei Bundesländer mit einer hohen Selbstständigkeitsquote und gut ausgebildeten Leuten.

Das Burgenland landet auf dem letzten Platz – hat jedoch deutlich gegenüber dem Vorjahr aufgeholt.

Über den ING Innovationsindex

Mit dem ING Innovationsindex wird die Innovationskraft der 19 Eurozone-Länder sowie der österreichischen Bundesländer analysiert und miteinander verglichen. Bewertet werden dafür Jugendpotenzial, Bildung, Unternehmensgründungen vs. Insolvenzen, Anteil der Selbstständigen an Erwerbstätigen, Patentanmeldungen, Beschäftigte im Hochtechnologiesektor und wissensintensiven Bereich, Internetanschlüsse, Startups sowie die Ausgaben für Forschung & Entwicklung.

Quellen: Eurostat, Refinitiv Datastream, Statistik Austria, Österreichisches Patentamt, KSV1870, WKO, Crunchbase

