5. Bezirk: „Queeny“ singt am 13.12. im „read!!ing room“

Wien (OTS/RK) - Die Vokalistin, Gitarristin und Liederschreiberin Regina Schönleitner, bekannt unter dem Namen „Queeny“, erfreut am Freitag, 13. Dezember, ihre Zuhörerschaft im Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1). Verstärker gibt es bei dieser Veranstaltung nicht. In dem „Wohnzimmerkonzert“ interpretiert die Künstlerin eigene Kompositionen, zumeist in englischer Sprache. Vereinssprecher Neil Y. Tresher beschreibt den Stil der aufstrebenden Musikerin: „‘Queeny‘ melancholiert, kritisiert, ironisiert, vibriert und zelebriert“. Um 19.30 Uhr startet das „Unplugged“-Konzert. Spenden der Besucherinnen und Besucher sind erwünscht (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt sowie Getränk). Info: Telefon 0699/19 66 22 42. Auskunft per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

