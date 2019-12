AK Preismonitor: Black Friday & Cyber Monday – Deal or no Deal 1

Preisersparnis kann drinnen sein – Nach Angebotstagen manchmal bessere Preisnachlässe

Wien (OTS) - Black Friday, Cyber Monday – was ist tatsächlich dran an den Aktionen? Ein AK Test bei 20 Online-Shops zeigt: Nicht überall wo Rabatt draufsteht, ist ein Rabatt drauf! Viele Händler machen schon eine ganze Black Friday- und Cyber Monday-Woche. Teilweise kann hier die Preisersparnis höher sein als am Black Friday selbst.

Die AK erhob in 20 verschiedenen Online-Shops – die mit speziellen Black Friday-Aktionen geworben hatten – am Black Friday (29.11.2019), Cyber Monday (2.12.2019) und 4.12.2019 jeweils die Preise von 15 bis 20 Produkten. Der AK Test zeigt:

Am Black Friday betrug die durchschnittliche Preisersparnis – bezogen auf alle in ei-nem Online-Shop erhobenen Produkte – gegenüber den vorher geltenden Statt- bzw. unverbindlichen Hersteller-Richtpreisen (UVP) je nach Online-Shop zwischen 15 (Quelle) und fast 59 (XXXLutz) Prozent. Die kleinste Preisersparnis machte bei einem einzelnen Produkt rund sieben Prozent (Conrad) aus, der größte Preisnachlass knapp 76 Prozent (Thalia).

Am Cyber Monday (2.12.2019) waren in 19 von 20 Online-Shops nur teilweise dieselben Produkte günstiger, die auch am Black Friday erhoben wurden. In einem Online-Shop (Quelle) wurden alle erhobenen Produkte wieder auf das vor dem Black Friday geltende Preisniveau angehoben.

Am Cyber Monday konnten sich KonsumentInnen – verglichen mit den geltenden Prei-sen vor dem Black Friday – bis zu knapp 76 Prozent (Thalia) sparen, aber auch nichts (Quelle) bzw. sogar draufzahlen. Ein Beispiel: Beim Dänischen Bettenlager war der Ho-cker Valentin am Cyber Monday sogar um 20 Prozent teurer als vor dem Black Friday. Vor dem Black Friday kostete er 24,95, am Black Friday 12,50 und am Cyber Monday sogar 29,95 Euro.

Am 4.12. hatten fünf (C&A, H&M, Humanic, Peek & Cloppenburg, Quelle) von 20 Onli-ne-Shops alle erhobenen Produkte wieder auf das vor dem Black Friday bzw. Cyber Monday geltende Preisniveau erhöht. 14 gewährten an diesem Tag noch Rabatte auf einige der erhobenen Produkte, aber teilweise nicht mehr so hoch wie noch am Black Friday. Nur in einem Online-Shop (Deichmann) waren alle erhobenen Produkte zwei Tage nach dem Cyber Monday noch immer so preiswert wie am Black Friday.

Die durchschnittliche Preisersparnis kurz nach dem Cyber Monday – verglichen mit den geltenden Preisen vor dem Black Friday – betrug je nach Online-Shop zwischen null und rund 45 (XXXLutz) Prozent. (Forts.)

