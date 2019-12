Digitalagenturen elements und Content Garden verwirklichen mit Steiermark Tourismus innovatives Datascience-Projekt

Salzburg (OTS) - Das eingespielte Agentur-Duo setzt einen wichtigen Meilenstein in Zeiten der Digitalisierung und zeigt, was Datenanalyse in Kombination mit Native Advertising möglich macht. Gemeinsam mit Steiermark Tourismus nehmen sie aktuelles User-Verhalten genau unter die Lupe und präsentieren, wie zielgerichtetes, maßgeschneidertes Online-Marketing funktioniert.



Steiermark Tourismus realisiert neues Zusammenspiel von Technologie und Marketing

Der Status Quo: Steiermark als eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen Österreichs ist mit den unterschiedlichsten Vorstellungen an Freizeitgestaltung behaftet. Kein Wunder also, dass auch der Online-Auftritt von steiermark.com eine großartige Fülle an Informationen für potenzielle Urlauber bereit hält. Unendlich viele Möglichkeiten für den User, die den Anbieter wiederum vor die Herausforderung stellen, jene Themen zu eruieren, die den Website-Besucher tatsächlich überzeugen, seine Quality Time im Grünen Herzen Österreichs zu verbringen. Der Arbeitsauftrag war somit schnell definiert: Die Erhebung und Analyse komplexer User-Daten, um resultierend daraus eine zielgerichtete Content-Strategie zu entwickeln.



Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, ist mit der Etablierung und Festigung der Marke Steiermark betraut und legt die Intention des Gemeinschaftsprojektes ganz klar dar: „Die einhergehenden Veränderungen im Zuge des Online-Zeitalters haben auch auf unserer Website steiermark.com ihre Spuren hinterlassen: Eine Unmenge an vielfältigem Inhalt für eine sehr breite, heterogene Zielgruppe. Diese Entwicklung wollten wir im Rahmen eines Datascience-Projektes evaluieren, um herauszufinden, wie die Inhalte auf den Nutzer wirken und wo Spielraum für Optimierung gegeben ist.“



Mit der Betreuung des Projektes war die Salzburger Full-Service-Digitalagentur elements gemeinsam mit der Digital-Content-Distribution Agentur Content Garden betraut. Nicht nur, dass die beiden Partner schon über Jahre erfolgreich zusammenarbeiten, sie verstehen es auch ausgezeichnet, ihre Synergien optimal und effizient zu nützen.



Native Advertising als innovatives Content-Tool

Um zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen, wurden zwei Research-Ansätze verfolgt:



Zum einen erarbeitete elements, die mit Pimcore auch das CMS und die technische Infrastruktur für den Kunden steiermark.com zu Verfügung stellt, mittels gezielter Websiteanalysen und Strukturierung von bestehenden Buchungsdaten jenen Hero-Content, der die relevantesten Thematiken von steiermark.com kommunizierte. „Dank detaillierter Analysen war es uns möglich, ein schlüssiges Profil hinsichtlich der Domain-Nutzung zu skizzieren. Typische Leser-Pfade nachzuzeichnen und klare Handlungsempfehlungen abzuleiten, birgt einen großen Pool an Möglichkeiten, die es nun zu kanalisieren gilt“, zeigt sich elements Gründer und Geschäftsführer Patrick Edelmayr begeistert.

Zum anderen erstellten Content Garden und Steiermark Tourismus zu relevanten Themen wie „Natur & Bewegung“, „Regeneration & Wellness“ und „Kultur & Kulinarik“ ein Content Research Setup, bei dem neutrale Artikel im Premium Publisher Netzwerk von Content Garden einer themenaffinen Leserschaft österreichischer und deutscher Online Tagesmedien ausgespielt wurden. So konnten Content-Interaktionen von neutralen Usern (abseits des Tourismusportals steiermark.com) identifiziert und analysiert werden. „Mit der umgesetzten Kampagnen-Strategie haben wir Neuland im Content Marketing betreten. Einerseits haben wir Usersignale genützt, um genau jenen Content zu produzieren, den die Leser sich wünschen, andererseits haben wir die neu aufgesetzten Zielseiten des Kunden voll-nativ auf Qualitätsmedien im DACH Raum syndiziert - eine native und optimierte Integration von Landingpages in dieser Form hat es noch nicht gegeben“, sagt Lucas Schärf, CEO Content Garden.



Das erfolgreich gestartete Projekt trägt nach wie vor großes Potenzial in sich, steht man mit diesem Datascience-Projekt doch erst am Anfang einer spannenden und zugleich herausfordernden Digitalisierungswelle. Aber allein die bis dato eruierten Ergebnisse halten schon jetzt große, ungeahnte Möglichkeiten bereit. Möglichkeiten, wie man als Online-Anbieter ganz individuell auf wesentliche Faktoren wie Zielgruppe, Such-Intention und Informationsbedarf, Content und Kommunikationskanal eingehen und dem Online-User dadurch maßgeschneiderten Inhalt, abhängig von der Phase seiner Customer-Journey, anbieten kann.

elements

Seit 2002 setzt das Salzburger Unternehmen elements mit über 110 Mitarbeitern als Full-Service Internetagentur digitale Erlebnisse um, die begeistern. Nationale und internationale Kunden wie Intersport, Palfinger, Pappas, Quehenberger sowie Top-Player der Tourismusbranche aus mehr als 24 Ländern vertrauen auf das österreichische Unternehmen in den Bereichen eCommerce, Product Information Management, Applikationsentwicklung, UX/UI Design, Online- und Content-Marketing.



Im Jahr 2017 dann der „Perfect Match“: Gründer und Geschäftsführer Roland Dessovic, Patrick Edelmayr und Dietmar Rietsch fusionieren mit Salzburgs bekanntester Content-Agentur Punkt & Komma, die nun mit Geschäftsführerin Ines Eschbacher als 100%ige Tochter mit von der Partie ist. Mit 16 Millionen Euro Umsatz zählt elements mit seinem Headquarter am Gusswerk-Areal und seinem Zweitsitz in Hagenberg zu den führenden Digitalagenturen Europas.



Zahlreiche Auszeichnungen, wie der kürzlich verliehene „Annual Multimedia Award 2020“ und der „Office of the year Award 2019“, zieren die nostalgischen Wände im Gusswerk Gebäude.

www.elements.at



Content Garden

Das Wiener Unternehmen Content Garden Technologies ist ein auf Native Content Distribution spezialisiertes Technologieunternehmen. Mit kreativem Content bringt Content Garden Brands ins Gespräch mit Menschen. Mithilfe ihrer Distributionstechnologie geschieht dies medienübergreifend, zielgenau und optimiert. So werden Content-Marketing-Kampagnen auch in einer digital vernetzten Welt zum vollen Erfolg.

www.content-garden.com

