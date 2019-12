AVISO: Parlament unterstützt Ö3-Wundertüte

Fototermin mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und VertreterInnen von Caritas, Ö3 und ORF, Mittwoch, 11. Dezember, 12.00 Uhr

Wien (PK) - Das Parlament beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Handy-Sammelaktion "Ö3-Wundertüte". Die im Hohen Haus gesammelten Handys kommen über "Licht ins Dunkel" und Caritas Hilfsbedürftigen in Österreich zugute. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird die Sammelboxen persönlich übergeben. "Diese Sammelaktion unterstützt hilfsbedürftige Menschen und ist eine wichtige Maßnahme für die Umwelt", so der Nationalratspräsident.

Film- und Fototermin: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka übergibt Sammelboxen an Michael Landau (Präsident Caritas Österreich), Pius Strobl (ORF, Humanitarian Broadcasting), Philipp Hansa (Ö3) und Mag. Georgi Lossmann-Iliev (Leiter magdas Recycling & Reinigung).

Zeit: Mittwoch, 11. Dezember 2019, 12.00 Uhr

Ort: Besucherzentrum des Parlaments am Josefsplatz

MedienvertreterInnen sind zu diesem Fototermin herzlich eingeladen. (Schluss) red

