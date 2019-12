uniko – Hammerschmid gratuliert Sabine Seidler

Wien (OTS/SK) - Die ehemalige uniko-Präsidentin und jetzige SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid gratuliert Rektorin Sabine Seidler zur Wahl an die Spitze der Universitätenkonferenz. „Jemand, der jahrelang erfolgreich die Geschicke der TU gelenkt hat, wird auch in der uniko den Weg erfolgreich fortsetzen“, ist Hammerschmid überzeugt. Es sei erfreulich, dass mit Sabine Seidler wieder eine Frau an der Spitze der Universitätenkonferenz steht, so die SPÖ-Abgeordnete. **** (Schluss) bj/ah

