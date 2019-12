Grüne Wien/Huemer: 1000 neue Jobs für ältere Erwerbsarbeitslose

Rot-grüne Joboffensive 50plus wird um 4,5 Millionen Euro aufgestockt

Wien (OTS) - Die rot-grüne Stadtregierung setzt in Wien einen weiteren Schritt beim Kampf gegen Arbeitslosigkeit und für soziale Verantwortung. Zusätzliche 4,5 Millionen Euro werden heute im Finanzausschuss beschlossen und stehen somit für eine fair bezahlte Beschäftigung von Arbeitsuchenden über 50 Jahre zur Verfügung.

„Notwendig ist die Zusatzförderung, nachdem trotz allgemeinem Rückgang der Arbeitslosenzahlen die Situation am Arbeitsmarkt für ältere Arbeitsuchende weiterhin angespannt bleibt und gerade diese Gruppe massiv von der Arbeitsmarktpolitik und damit einhergehenden Kürzungen von Türkis-Blau betroffen ist“, sagt Barbara Huemer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen Wien. „Mit der Job-Offensive 50 Plus leistet Wien einen substanziellen Beitrag zur Reintegration von älteren Menschen in den Arbeitsmarkt und schafft damit individuelle Perspektiven.“

Im Rahmen der neuen rot-grünen Beschäftigungsinitiative, werden neue Arbeitsplätze für ältere Arbeitsuchende bei der Gemeinde Wien, in gemeinnützigen Einrichtungen, die mit der Stadt Wien kooperieren, als auch in der privaten Wirtschaft geschaffen.

„Angesichts von Klimakrise und Digitalisierung und dem daraus resultierenden gesellschaftlichen Wandel brauchen wir ein verlässliches und funktionierendes Unterstützungssystem für Menschen, die mit beruflichen Herausforderungen, bis hin zum Verlust ihrer Erwerbstätigkeit konfrontiert sind“, so Huemer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at