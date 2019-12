Toto: 2 Dreizehner nach Doppeljackpot zu je 63.300 Euro

Torwette Jackpot erreicht 90.000 Euro

Wien (OTS) - Zwei Spielteilnehmer nutzten die Gunst der Stunde und knackten den Toto Doppeljackpot, der sich aus der Garantierunde entwickelt hatte. Mehr als 126.000 Euro hatte sich im Topf angesammelt, und so erhält jeder der beiden rund 63.300 Euro. Ein Gewinner kommt aus der Steiermark, der andere aus Wien. Beiden gemeinsam ist, dass sie jeweils per Normalschein zu Erfolg gekommen sind.

In der Torwette heißt es weiterhin Jackpot im ersten Rang, und da wird die Gewinnsumme in der nächsten Runde die 90.000 Euro Marke überschreiten. Zwei Kärntner tippten vier Spiele richtig und gewannen jeweils mehr als 1.300 Euro. Beide scheiterten übrigens an Spiel 4 und damit am 1:0-Heimsieg von Freiburg über Wolfsburg.

Annahmeschluss für die Runde 50A ist am Dienstag um 18:45 Uhr.

Quoten der Toto Runde 49B

2 Dreizehner zu je EUR 63.256,50 21 Zwölfer zu je EUR 411,40 222 Elfer zu je EUR 8,60 1.338 Zehner zu je EUR 2,80 586 5er Bonus zu je EUR 2,70

Der richtige Tipp: X 2 2 1 1 / 1 1 1 1 2 1 2 X X 1 X 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 87.941,52 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 1.340,60 Torwette 3. Rang: 86 zu je EUR 21,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 127.216,89

Torwette-Resultate: 2:2 1:+ 1:2 1:0 2:1

