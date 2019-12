Lotto: Dreifachjackpot – es geht um 3,6 Mio. Euro

4 Joker zu je rund 59.500 Euro

Wien (OTS) - Dreifachjackpot Nummer 10 in diesem Jahr wartet am Mittwoch darauf, geknackt zu werden. Und dabei wird es um es rund 3,6 Millionen Euro gehen. Zum dritten Mal in Folge gab es am Wochenende also keinen Sechser, was wohl daran lag, dass die „sechs Richtigen“ mit gleich drei Zahlen aus dem Vierziger-Bereich sehr hoch ausfielen.

Und tatsächlich war es jeweils auch eine Vierziger-Zahl, die den beiden Gewinnern eines Fünfers mit Zusatzzahl einen Strich durch die Rechnung machte. Beide Fünfer mit Zusatzzahl wurden im Burgenland erzielt, beide mit Lotto Normalscheinen, und in einem Fall fehlte die 42 zum Sechser, während es im anderen Fall die 43 war. Der Gewinn fiel mit jeweils mehr als 71.000 Euro aber doch sehr ansehnlich aus.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser, worüber sich die 50 Fünfer freuten, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Gleich vier Wettscheine trugen am Sonntag die richtige Joker Zahl, und auf allen vier war auch das „Ja“ angekreuzt. Für einen Wiener, einen Steirer, einen Oberösterreicher und einen win2day-User bedeutet dies einen Gewinn von jeweils rund 59.500 Euro.

TopTipp

Und bei TopTipp schließlich gewannen ein Wiener und ein Oberösterreicher jeweils 3.500 Euro. Sie spielten einen 4er-Tipp, und alle vier gesetzten Zahlen waren untern den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Dezember 2019

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.591.333,87 – 3,6 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 71.034,80 118 Fünfer zu je EUR 1.313,40 268 Vierer+ZZ zu je EUR 173,40 5.268 Vierer zu je EUR 49,00 7.383 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 88.832 Dreier zu je EUR 5,20 307.027 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 08 27 30 40 42 43 Zusatzzahl: 09

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Dezember 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 50 Fünfer zu je EUR 7.370,80 2.746 Vierer zu je EUR 22,70 45.805 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 14 16 22 30 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. Dezember 2019

4 Joker EUR 59.463,30 13 mal EUR 8.800,00 122 mal EUR 880,00 1.060 mal EUR 88,00 10.806 mal EUR 8,00 112.663 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 8 5 1 9 0

