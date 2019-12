Ehrung für verdiente Ärztin

Wien (OTS/RK) - Landtagsabgeordnete Waltraud Karner-Kremser überreichte am Montag in Vertretung für Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig Dr.in Hava-Eva Bugajer-Gleitmann, ehemalige Präsidentin der Women’s International Zionist Organisation Österreich (WIZO), das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. Zahlreiche Ehrengäste hatten sich eingefunden, wie Vizebürgermeister a.D. Dr. Sepp Rieder, der Israelische Botschafter Mordechai Rodgold, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch sowie die Direktorin des Jüdischen Museums Wien Dr.in Danielle Spera.

Oberrabbiner Prof. Chaim Eisenberg hielt eine launige Laudatio, in der er die menschliche und politische Ethik von Hava Bugajer würdigte und sie als Kämpferin bezeichnete. Besonders hob er ihren Einsatz für kranke und bedürftige Menschen sowie verfolgte Frauen und Kinder hervor.

Hava Bugajer betonte in ihrer Dankesrede, dass sie ihre Arbeit gerne fortsetzen werde und dankte besonders der Stadt Wien für das wohlwollende Entgegenkommen für die Organisation WIZO.

Lebenslauf Hava Bugajer

Dr.in Hava-Eva Bugajer-Gleitmann, geboren 1943, absolvierte ein Medizinstudium in Basel. In Wien lernte sie den Arzt Dr. Richard Bugajer, ihren späteren Ehemann, kennen. Dieser leitete das „Helia“-Ambulatorium für Physikalische Therapie. Hava Bugajer absolvierte in Wien die Ausbildung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde. Nach dem Tod ihres Mannes übernahm sie die Leitung des Ambulatoriums. Bald begann sie auch, sich für die jüdische Frauenorganisation WIZO (Women’s International Zionist Organisation) zu engagieren. 2004 übernahm sie den Vorsitz von WIZO Österreich, den sie bis 2018 innehatte. Hava Bugajer engagiert sich besonders für Gendermedizin und Friedensinitiativen, wobei sie auch internationale Kongresse organisiert. (Schluss)du

Rückfragen & Kontakt:

Ingrid Duschek

Mediensprecherin Magistratsdirektion Präsidialabteilung

Telefon: 01 4000 81857

E-Mail: ingrid.duschek @ wien.gv.at